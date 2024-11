Anno : 05/2020

: 05/2020 Km : 82.500

: 82.500 Stato Batteria : n.d.

: n.d. Luogo: Altivole (TV)

Altivole (TV) Prezzo: 11.000 euro

Volkswagen e-Up del 2020 vendesi: la propone Paolo, un lettore della provincia di Treviso. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Volkswagen e-Up del 2020 con 82.500 km a 11 mila euro

Paolo ha ordinato da poco una MG4 49Kwh Luxury ed è costretto a privarsi della sua e-Up, con cui jha percorso circa 25 mila km all’anno. Ecco il suo annuncio: Vendo, per passaggio ad altra auto elettrica più grande la mia Volkswagen e-Up tenuta benissimo. Sempre parcheggiata in garage, batteria come nuova caricata sempre nel box auto con temperature ottimali e con parametri corretti. Autonomia come nuova. Carrozzeria e interni impeccabili. Gomme termiche con 20.000 km di vita. Oltre le dotazioni di serie (clima, airbag ant e pst, cruise control, sensori pioggia, frenata automatica, retrocamera, cerchi in lega, ecc.) ha i sedili riscaldabili, specchi elettrici e riscaldabili, parabrezza con sistema sbrinante. Valore da nuova 23.500 euro, l’ auto è del maggio 2020 e ha percorso 82.500 km. La richiesta è di 11.000 euro trattabili. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail selvaticopaolo77@gmail.com

