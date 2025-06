(Video) A bordo del primo taxi boat elettrico di Venezia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Finalmente un taxi boat elettrico pensato per Venezia, un primo passo per la decarbonizzazione della città con la più ampia e intensa mobilità su acqua. Vaielettrico è salito a bordo di Lucietta, questo il nome della barca da lavoro, insieme a Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia, che ci ha raccontato il percorso che ha portato alla realizzazione di questa imbarcazione innovativa.

Un percorso iniziato 7 anni fa e arrivato oggi al traguardo con il taxi boat a batteria

L’Ad Fabio Bocchiola l’abbiamo sentito bene durante la navigazione, grazie al motore elettrico. Ripercorriamo la storia: «Un percorso lungo 7 anni, abbiamo iniziato con un’altra barca prima di arrivare a concepire Lucietta. La precedente era più da lago (ne abbiamo scritto qui Ndr). Abbiamo fatto degli errori ma era una sperimentazione in un contesto con pochi esempi di barche elettriche».

Il progetto ha quindi subito un’evoluzione significativa, anche grazie al coinvolgimento diretto di chi vive quotidianamente la laguna. Fabio Bocchiola spiega come sia stato fondamentale ascoltare le esigenze dei tassisti veneziani.

«Abbiamo fatto una ricerca tra i tassisti a partire dalle dimensioni del taxi veneziano: lunghezza 9,27 metri per 2,25 di larghezza – sottolinea il manager – Abbiamo ascoltato le loro esigenze. Il cambio di motorizzazione e una sufficiente potenza per affrontare le onde veneziane sono uno degli strumenti. Si tratta di una barca di lavoro ma senza tralasciare un dato fondamentale come l’estetica».

Una navigazione che valorizza l’esperienza grazie alla silenziosità del motore

Ma i benefici della propulsione elettrica non si fermano all’efficienza e al rispetto per l’ambiente: riguardano anche la qualità dell’esperienza a bordo.

«Quando si superano i 7 nodi non si riesce più a conversare con il metodo tradizionale. Il prossimo traguardo dovrebbe essere una zona full electric; con questa barca si può fare. Grazie all’autonomia molto estesa a 7 nodi».

Lucietta non è solo un mezzo di trasporto: è un esempio concreto di come l’innovazione possa armonizzarsi con la tradizione, migliorando il servizio e riducendo l’impatto ambientale in uno degli ambienti più delicati e affascinanti del mondo.

