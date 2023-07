Viaggi elettrici “on the road”? Come e dove

Salire in macchina e partire, senza piani, prenotazioni e mete fisse: i viaggi “on the road” sono sempre più diffusi in Europa e nel mondo. E se la macchina è elettrica? Qualche vincolo in più e un minimo di programmazione sono inevitabili. Ma non è impossibile, almeno nei principali Paesi europei.

software per le reti intelligenti e l’uso più efficiente dell’energia. Alla vigilia del grande esodo d’agosto si è cimentata in un esercizio simulato di flessibilità con l’auto elettrica Hive Power , una start up svizzera di grande successo specializzata neie l’uso più efficiente dell’energia.

Utilizzando le proprie conoscenze di trattamento e integrazione dati Hive Power ha analizzato il livello di flessibilità delle reti di ricarica in cinque Paesi europei con la maggior vocazione turistica e suggerisce per ciascuno i percorsi che consentono di viaggiare “on the road” senza troppi problemi.

L'Italia figura solo quarta nella "Top Five". Ma con i suoi 30,787 punti di ricarica (dato aggiornato al 31 dicembre 2022, fonte Power2Drive), ben si presta ad una vacanza on the road. L'incidenza maggiore si registra nelle regioni del Nord Italia, Lombardia, Piemonte e Veneto in particolare, e in Toscana ed Emilia-Romagna. Le strade consigliata da Hive Power, per fascino ma anche per infrastrtturazione di ricarica, sono la Regina, che consente di fare tappa nelle località più famose del Lago di Como, la strada del Barolo, in Piemonte, e infine la Chiantigiana, strada che collega Firenze a Siena, passando per i suggestivi paesaggi collinari del Chianti.

Al primo posto della classifica figurano i Paesi Bassi, terra dei mulini a vento e…della mobilità sostenibile! Detiene la più alta densità di infrastrutture per la ricarica elettrica rispetto al resto dell’Europa e può essere percorso in lungo in largo senza il minimo problema: con 111.821 caricatori installati è un vero paradiso per gli amanti degli EV.

La Francia si piazza al secondo posto. Percorrerla è facilitato dalla presenza di 83.317 punti di ricarica, distribuiti nelle città di medie e grandi dimensioni in prossimità di centri commerciali, supermercati e stazioni di servizio. Ben servita la Costa Azzurra, fra Mentone e Cannes. Nessuna preoccupazione anche spostandosi a sud-ovest, poi verso Nord direzione Bordeaux, fino alle coste del Golfo di Biscaglia sull’Oceano Atlantico.

Germania che conta 82.609 punti, distribuiti in maniera abbastanza omogenea in tutto il Paese. La concentrazione maggiore è nelle grandi città. A Berlino, sono disponibile Amburgo o Brema. Terza piazza per lache conta 82.609 punti, distribuiti in maniera abbastanza omogenea in tutto il Paese. La concentrazione maggiore è nelle grandi città. A, sono disponibile 869 stazioni di ricarica . Da lì si può partire alla volta di

La Spagna si aggiudica l’ultimo posto con 29.539 punti di ricarica. Ha appena superato a Svezia grazie ad una crescita senza precedenti nel settore della mobilità elettrica. La costa orientale è la scelta ideale: Barcellona, Valencia e Cartagena sono ben servite e lungo tutto il tragitto la ricarica è garantita.

Hive Power, attraverso il software AI FLEXO, ottimizza l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per alimentare le stazioni di ricarica di numerosi operatori europei, tra cui Plenitude, Iren, eSolutuon (free2Move), e.On, Sorgenia, Haier garantendo una ricarica 100% ecologica.

Touring svizzero (TCS) a ubblicare una App eCharge per identificare in tutta Europa caricatori rapidi per il viaggio oppure lenti per la ricarica nutturna. Sempre dalla Svizzera avvivano consigli utili per i viaggi “on the road” in auto elettrica. E’ ila ubblicare una guida alla vacanza elettrica , con consigli pratici ai viaggiatori, l’indicazione del livello di infrastrutturazione dei principali Paesi europei e l’per identificare in tutta Europa caricatori rapidi per il viaggio oppure lenti per la ricarica nutturna.