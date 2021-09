Viaggi elettrici 1 / “Quanto consuma la mia Skoda Enyaq”

Viaggi elettrici 1 / Quanto si consuma veramente, al di là dei dati di omologazione ufficiale? Giovanni, un lettore veneto, apre questa nuova serie, confermando un dato ormai generalizzato: in elettrico si va più piano, anche in autostrada. Potete condividere i vostri racconti (con foto) scrivendo alla mail info@vaielettrico.it.

di Giovanni Favaro

“V i leggo spesso, complimenti per l’opera di informazione e di divulgazione del mondo dei veicoli elettrici. Vorrei riportare l’esperienza di una gita in giornata nel percorso Vigonza (PD)-Lignano Sabbiadoro (UD) e ritorno con la Skoda Enyaq 80, batteria 77kWh.

Viaggi elettrici 1 / A Lignano fuori e dentro autostrada

"Domenica 12 settembre decidiamo di andare a trovare dei parenti a Lignano Sabbiadoro. Optiamo per un percorso prevalentemente su strade normali all'andata e prevalentemente autostrade al ritorno. Il tempo è sereno, imposto il cruise control adattativo che sono solito usare sempre (e per sempre intendo in qualsiasi condizione di traffico o strada). Anche con la mia auto termica precedente facevo cosi. La guida è assolutamente rilassante e i consumi migliorano: il piede non potrebbe mai dosare l'acceleratore con la precisione del cruise control, appunto. È un piacere vedere come ad ogni rallentamento o frenata la batteria si ricarica. In realtà i freni non vengono praticamente mai usati, ma è il motore che frena rigenerando la batteria. Arrivato a destinazione, verifico che sui 123 km percorsi ne ho 'recuperati' ben 19. Infatti: dai 568 km iniziali stimati meno i 463 km che indica l'auto all'arrivo fanno 105 km di differenza, ma io ne ho percorsi appunto 123".

Viaggi elettrici 1 / “Ecologia, sì, ma anche comfort e qualità di vita a bordo”

“ Al ritorno il caldo è intenso (31°-32°). Nonostante il tettuccio apribile, scelto proprio per dover usare il meno possibile il climatizzatore e aumentare l’autonomia, devo optare per accensione del clima e chiusura tetto. Arrivati a casa dopo un percorso descritto prima, l’auto segna ancora 300 km di autonomia. Il tempo risparmiato in autostrada era facilmente sacrificabile e al ritorno avremmo potuto risparmiare un po’ di energia percorrendo la Statale triestina. Ma volevo testare due condizioni opposte di viaggio. E’ stata la prima esperienza di un giorno con un percorso di 249 km e sono soddisfatto, per me l’elettrico è il futuro. Necessario per salvare il pianeta, da un lato. Ma anche per il comfort e la qualità di vita a bordo nettamente superiori ai motori termici, di cui ho avuto una quindicina di modelli di marchi diversi! “ .

Consumo medio per 249 km di 14,4 kWh/100 km

“ Riassumendo, condizioni di viaggio: temperatura alla partenza 20°, al ritorno punte di 32°, 3 persone a bordo. Clima spento all’andata, acceso al ritorno dopo 40 km dalla partenza. Carica alla partenza 100%, l’auto prevede una autonomia di 568 km. Km all’andata 123 di cui 20 di autostrada alla velocità massima di 100 km/h. Consumo medio 13.1 kWh/100km, tempo un’ora e 58 minuti, velocità media 63 km/h. Clima sempre spento. Km al ritorno 124 di cui 100 di autostrada alla velocità di 110 km/h e clima acceso per 84 km, consumo medio 15.6kWh/100km. Tempo un’ora e 36minuti, velocità media 79 km/h, autonomia residua stimata dall’auto arrivati a casa: 300 km. Km totali 249 percorsi in 3 ore e 43 minuti, consumo medio 14,4 kWh/h, velocità media 68km/h “ .

