Via la sosta gratuita per le elettriche, perché?

Via la sosta gratuita sulle strisce blu per le auto elettriche a Loano, in Liguria. L'ha deciso la Giunta Comunale, ci fa sapere con disappunto Fabrizio.

Via la sosta gratuita sulle strisce blu, l’ha deciso Loano: un punto per i no-elettrico?

“V orrei segnalare che, purtroppo, anche i Comuni stanno aderendo alla campagna di dis-incentivazione delle auto elettriche. Il comune di Loano (Savona) mi aveva dato un tagliando con l’esenzione del pagamento dei parcheggi blu per 4 anni. Oggi mi è arrivata dalla Polizia Locale la comunicazione che la Giunta comunale ha deliberato l’eliminazione della gratuità della sosta per veicoli elettrici. Capisco che i Comuni debbano fare cassa, capisco anche che era (e lo è ancora) una disparità di trattamento. Ma per i Comuni era l’unico modo per incentivare la diminuzione delle sostanze nocive nei loro centri abitati. Altro punto a favore dei NO-ELETTRICO “ . Fabrizio Bottero

L’aria che tira per le EV non è delle migliori…

Risposta. Segnalazioni di questo genere, con retromarcia rispetto ai permessi concessi inizialmente, ci arrivano con sempre maggiore frequenza. E in genere la giustificazione addotta dai vari Municipi è che la crescente diffusione delle auto elettriche non consente più di riservare loro spazi di parcheggio gratuiti. Questo per non togliere troppo spazio ai possessori di auto tradizionali e anche per il calo di introiti che si verificherebbe. Tema, quest’ultimo, tanto più sentito nei centri turistici, come appunto Loano. Altri Comuni, però, sono più di manica larga e addirittura concedono la sosta gratis nelle strisce blu anche ai modelli ibridi. Siamo nell’Italia dei mille campanili e su questo tema ognuno decide per sé, a volte anche con una certa creatività. È un altro punto a favore di NO-ELETTRICO, come scrive Fabrizio? Difficile dirlo, ma di certo l’aria che tira in giro non è delle migliori.