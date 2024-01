Venditori scettici sull’elettrico (e poco informati)

Venditori scettici sull’elettrico. E anche poco informati. È l’idea che si è fatta Giulio, un lettore, dopo avere visitato le concessionarie di diverse grandi marche. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Venditori scettici sull’elettrico: “Quelli competenti? Una minoranza”

“U ltimamente si parla molto delle difficoltà che incontra una persona che vuole comprare un’auto elettrica. E, a mio parere, tra queste andrebbero inclusi anche i venditori, o almeno la maggior parte. Ho visitato un buon numero di concessionari e fatto molti test drive. Sia tre anni fa, quando ho comprato la mia prima elettrica, sia in questo periodo in cui essendo a fine finanziamento, sto valutando se tenerla o cambiarla. Sempre con un’altra elettrica. A fronte di poche persone effettivamente brave e competenti, la maggior parte dei venditori mi ha fatto mettere le mani nei capelli. Fra scarsa conoscenza del veicolo con le sue capacità e dotazioni e certe volte perfino scarso interesse a venderlo “ .

“Sembra che non abbiano interesse a vendertela”

“ Racconto solo i due episodi più eclatanti. Uno è quello di un consulente Volkswagen da cui durante il test drive di una ID.3 mi sono sentito dire: “Ma secondo me è troppo presto per acquistare un’elettrica, come ci vai in vacanza?“. Ma me la vuoi vendere o no?. L’altro è un consulente Renault che, quando durante il test drive gli ho chiesto come si inserisse la modalità frenata rigenerativa mi ha guardato come se parlassi arabo. Apparentemente non aveva proprio idea che quella modalità esistesse. Ne potrei raccontare diverse altre, e a quanto sento non sono affatto l’unico ad aver avuto queste esperienze. Per fortuna ad oggi è abbastanza facile informarsi via internet, anche grazie a siti come il vostro. Ma avere venditori che non conoscono quello che ti fanno provare, e che sembrano addirittura non avere grande interesse a vendertelo, certo non aiuta “ . Giulio Libertini

E a chi compra non vengono date informazioni essenziali

Risposta. Lo scetticismo nei confronti delle auto elettriche in Italia si respira ovunque. Ma è paradossale che la stessa aria tiri nelle concessionarie (non tutte per fortuna), che dovrebbero avere interesse a venderle queste benedette macchine. E invece da anni riceviamo racconti come questo, senza che la situazione migliori. Con risvolti ancora peggiori, ovvero concessionari che effettivamente qualche auto elettrica la vende, ma senza informare chi le compra delle reali caratteristiche. Senza avvisare, per esempio, che non si può fare conto ciecamente sull’autonomia che viene dichiarata in sede di omologazione, creando così irritazione e scontento. Servirebbero dei corsi per informare sulle risposte corrette da dare alle domande più frequenti dei clienti e sulle differenze tra auto termiche ed elettriche. Noi ci siamo anche resi disponibili a collaborare, ma (come cantava Rino Gaetano) “chi cce sente?“. Lo scetticismo nei confronti delle auto elettriche in Italia si respira ovunque. Ma è paradossale che(non tutte per fortuna), che dovrebbero avere interesse a venderle queste benedette macchine. E invece da anni riceviamo racconti come questo, senza che la situazione migliori. Con risvolti ancora peggiori, ovvero concessionari che effettivamente qualche auto elettrica la vende, machi le compra. Senza avvisare, per esempio, che non si può fare conto ciecamente sull’autonomiain sede di omologazione, creando così. Servirebbero dei corsi per informare sulle risposte corrette da dare alle domande più frequenti dei clienti e sulle. Noi ci siamo anche resi disponibili a collaborare, ma (come cantava Rino Gaetano) “chi cce sente?“.