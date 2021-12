Venditori che fanno a pezzi l’elettrico: altre segnalazioni

Venditori che fanno a pezzi l’auto elettrica: continuano ad arrivarci segnalazioni di lettori che in concessionaria ricevono solo informazioni negative. Di seguito pubblichiamo due lettere ricevute negli ultimi tempi, relative a marche diverse.

Venditori che…/ Giovanni e la sua Dacia Spring

“H o acquistato,una Dacia Spring Confort Plus ( dovessi riacqyistarla non la prenderei più: batteria piccola, 27 kWh, vettura leggera, coibentazione zero ecc,ecc). Ma la mia domanda è questa : il venditore mi ha detto (dopo l’acquisto) che la vettura sarà da vendere dopo 4-5 anni al massimo. Perché dopo la batteria perderà di efficenza e la vettura a questo punto non varrà più niente. Ma se la casa Dacia mi dà, mi pare, 8 anni 0 160.000 Km di garanzia sulla batteria a questo punto dove sta la verità secondo voi?? Mi pare che deve avere ancora un’efficenza all’80%. Siete bravissimi nel vostro servizio in questo mondo nuovo dell’elettrico, cordialmente vi saluto “. Giovanni Nepote

Venditori che…/ Mauro e la Ioniq 5 “sconsigliata”

“M ia moglie ed io ci siamo recati in una concessionaria Hyundai di Torino per vedere la Ioniq 5. Il venditore, fortemente elettro-scettico, ci ha dato una serie di informazioni la cui conclusione è: comprare un’elettrica oggi non ha senso (e così per ancora un po’ di anni). E la scelta migliore è acquistare una full hybrid di transizione (attenzione: full, non plug-in), come la Tucson (per rimanere su classe/dimensioni della Ioniq 5). Se proprio uno vuole un’elettrica, allora deve prendere una Tesla, che è “ un altro piane ta”. Sorvoliamo sul fatto che questo venditore non fa gli interessi di Hyundai (la Ioniq 5 leggo che è un’ottima auto, anche superiore a Tesla per alcuni aspetti). Ma alcuni dati che ha dato mi fanno comunque riflettere.