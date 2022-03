Vendere la mia Touran che funziona per una EV?

Vendere la mia Touran diesel, che funziona egregiamente, per acquistare un’elettrica? È l’interrogativo che assilla Simone, un lettore trentino. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

di Simone Ducati

“V orrei condividere il mio dubbio con la comunità di Vaielettrico, che seguo da un po’ e ringrazio per gli spunti di riflessione che propone sulla mobilità elettrica e sostenibile “.

Vendere la mia Touran? “Muovermi con un’auto a gasolio mi fa sentire sporco” Vendere la mia Touran? “Muovermi con un’auto a gasolio mi fa sentire sporco”

“ Ho la fortuna di vivere in Trentino in una casa di proprietà con garage ed ho installato da circa un anno un impianto fotovoltaico da 3 kWp. Impianto che preventivamente ho dotato di inverter sovradimensionato in previsione dell’arrivo della mia prima auto elettrica. Non ho ancora installato un sistema di accumulo perché credo che senza auto non valga la pena. Cerco il più possibile di avviare gli elettrodomestici energivori di giorno (sentendomele da mia moglie perché non sono ancora in grado di stendere le lavatrici come vorrebbe). Ho due figlie di 2 e 4 anni e dal 2019 sono in possesso di una Volkswagen Touran diesel, acquistata usata con 23.000 km del quale sono molto felice. È parecchio tempo che sto pensando di passare all’elettrico. Negli ultimi tempi muovermi con un’auto a gasolio mi fa sentire sporco: ogni volta che accelero per un sorpasso o devo frenare per una precedenza, mi sembra di inquinare “



“Ho convinto mio padre a passare all’elettrico, io…”

“ Ho spinto mio padre, spalleggiato da mio fratello, a sostituire una vecchia auto a gasolio con una VW ID.3 Pro, della quale è molto soddisfatto. E grazie a Paolo Mariano per i tanti video che mi hanno aiutato nell’opera di convincimento. Ma ora veniamo al punto. Ho fatto questo pensiero: la mia auto è ancora relativamente nuova. Se riuscissi a venderla ricavandone una buona somma potrei reinvestirla per acquistare una elettrica, magari km 0 o usata. E per l’ennesima volta mi sono trovato a spulciare i siti di annunci per trovare l’auto adatta ad una famiglia, con un bagagliaio capiente ed una dotazione di ADAS soddisfacente. Così mi sono imbattuto nella Skoda Enyaq, della quale ho letto alcuni articoli qui sul forum. Il pensiero che mi pongo è: ha senso vendere un’automobile che funziona ancora egregiamente per sostituirla con una elettrica? Vi ringrazio per il lavoro che fate e spero in un mondo libero da CO2 e PM10! “.

Vendere la mia Touran? Non possiamo pretendere tutto e subito

Risposta. Non posiamo pretendere che il passaggio all'elettrico avvenga dalla sera alla mattina. Ci sono anche compatibilità economiche da rispettare: l'acquisto di un'auto comporta un esborso pesante, da ammortizzare nel corso degli anni. Quindi: se l'acquisto di una EV può avvenire a condizioni accettabili, si vende la Touran e la si rimpiazza con la Enyaq o altro. In caso contrario si aspetta il momento giusto per fare il passaggio, senza per questo sentirsi "sporco". Tanto più che il nostro rispetto sull'ambiente non dipende solo da che propulsore abbiamo sotto il cofano, ma anche da che utilizzo facciamo dell'auto. Per capirci: se l'auto a gasolio la uso solo per spostamenti essenziali, utilizzando per il resto bici e mezzi pubblici, non posso ritenermi un inquinatore. E infine: in un bilancio complessivo di sostenibilità, non è il massimo rottamare auto ancora in buone condizioni per sostituirle con veicoli nuovi. L'idea di Renault di adibire intere fabbriche a ricondizionare macchine di qualche anno fa, con carrozzeria ancora in ordine ma motori da sostituire, è ottima. Vedremo se decolla, tra difficoltà pratiche e normative.

