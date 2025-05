Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

China Zorrilla è la nave elettrica più grande al mondo. Varata oggi in Nuova Zelanda, smentisce chi sostiene che le grandi navi possono navigare solo con carburanti alternativi – dal metanolo all’ammoniaca – o con l’ idrogeno. Qui parliamo di una unità navale che può trasportare fino a 2.100 passeggeri e 225 veicoli grazie a una batteria da 40 megawattora.

China Zorrilla: a bordo la batteria elettrica più grande del mondo per uso navale

Abbiamo scritto nelle settimane scorse di mega batterie a bordo di navi – dalla Grimaldi alla Bibby Marine (leggi qui) – ma non si va oltre i 25 MWh (pur rilevanti) rispetto ai 40 di China Zorrilla.

Il varo oggi in Tasmania, stato federato all’Australia, dove centinaia di persone si sono radunate negli spazi del cantiere navale Incat a Hobart per assistere al varo ufficiale della «nave a batteria elettrica più grande del mondo» come recita una nota.

China Zorrilla è stata progettata e costruita per l’operatore di traghetti sudamericano Buquebus. Quando entrerà in servizio tra Buenos Aires e l’Uruguay, «opererà interamente con energia elettrica offerta dalla batteria». Sono fondamentali i numeri: 2.100 passeggeri e 225 veicoli attraverso il Rio della Plata.

Un pacco batterie da 250 tonnellate e 40 MWh di capacità su 130 metri

La nave è dotata di un sistema di stoccaggio dell’energia (EES) da oltre 250 tonnellate con più di 40 MWh di capacità installata. L’ESS è collegato a otto jet elettrici, un sistema e fornito da Wärtsilä.

«Questo è un giorno storico, non solo per Incat, ma per il futuro del trasporto marittimo» ha dichiarato Robert Clifford, presidente di Incat. «Costruiamo navi all’avanguardia qui in Tasmania da più di quattro decenni, e la Hull 096/China Zorrilla è il progetto più ambizioso, complesso e importante che abbiamo mai consegnato. Questa nave cambia le regole del gioco». . Naturalmente, pur nell’imponenza dei numeri, stiamo parlando di navigazione fluviale e non oceanica.

La nave è la nona imbarcazione costruita da Incat per Buquebus. «Quando abbiamo valutato questa nuova nave, Robert Clifford mi ha detto: “La prossima nave che ti consegnerò sarà 100% elettrica”. Ho risposto: “Allora la prossima deve essere quella che stiamo commissionando oggi“. È così che abbiamo iniziato a riconfigurare la China Zorrilla». Parole di Juan Carlos López Mena, presidente di Buquebus che ha permesso di cambiare il progetto: dall’iniziale gas naturale liquefatto al full electric.

Gli otto jet elettrici sono di Wärtsilä

«Siamo orgogliosi di aver collaborato con Incat e Buquebus nel lancio della nave a batteria elettrica più grande del mondo – afferma Roger Holm, presidente di Wärtsilä Marine e vicepresidente Esecutivo di Wärtsilä Corporationm – L’elettrificazione delle navi è una soluzione chiave per consentire al settore di passare a emissioni nette zero».

I protagonisti di questo varo sottolineano che «con una lunghezza di 130 metri, Hull 096 non è solo la nave elettrica più grande del mondo, ma anche il più grande veicolo elettrico del suo genere mai realizzato»

Archiviato il varo, la nave non è stata ancora consegnata. «I lavori continueranno per completare l’interno della nave, che include un ponte commerciale duty-free di 2.300 metri quadrati, il più grande spazio di shopping su qualsiasi traghetto al mondo». Infine l’ultimo tassello con l’installazione delle batterie e l’integrazione del sistema energetico prima delle prove in mare, previste per quest’anno sul fiume Derwent.

