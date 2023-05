Vandali anti Tesla in azione anche a Milano

Vandali anti Tesla in azione anche a a Milano. Ma anche questa volta le telecamere di bordo, in Sentry Mode, hanno ripreso lo sfregiatore in azione, come ci racconta un lettore proprietario di una Model Y. I fatti e il VIDEO.

Vandali anti Tesla: tanti gesti negli Usa, ora anche qui

O la ami o la odi, si diceva un tempo. E Tesla appartiene alla categoria dei marchi che dividono l’opinione pubblica in due fazioni. Tanti se ne sono innamorati, altri la identificano nel simbolo dell’auto elettrica e di un nuovo mondo che detestano. Arrivano ad atti vandalici del tutto gratuiti, spesso attraverso la rigatura di una fiancata con una chiave o un punteruolo. Avevamo riferito di diversi atti del genere accaduti negli anni scorsi negli Stati Uniti, ma ora purtroppo ci sono emuli anche a Milano. Quel che non sanno i vandali è appunto che, quando si parcheggia, si può attivare nella Tesla la Sentry Mode, la Modalità Sentinella, che riprende quel che accade intorno e lo registra. E che ha appunto incastrato lo sfregiatore milanese. Ma ecco di seguito il racconto del lettore. Per ragioni di privacy abbiamo oscurato il volto dello sfregiatore: dopo la denuncia provvederanno le forze dell’ordine a identificarlo. Il fatto è accaduto l’11 maggio alle 13:43 nel parcheggio di Via Emilio Gola.

Il racconto del lettore: guardate, si vede la chiave e la vernice che salta via…

“Possiedo da qualche mese una Tesla Model Y. Lo scorso 11 maggio, un simpatico signore armato di chiave, ha pensato bene di farmi 3 belle righe sulla fiancata sinistra dell’auto. Avevo la Modalità Sentinella attiva, quindi il bel gesto è stato immortalato. Riprendendolo chiaramente in faccia quando con la chiave fa le 3 righe sulla mia macchina. Quando fa la terza riga, si vede benissimo la vernice che salta via. Purtroppo non ho modo di identificarlo. Al di là del danno, che probabilmente l’assicurazione mi coprirà, vorrei un suggerimento da voi, per caprire se e cosa si può fare in questi casi… Denuncio? Come? Chissà che il simpaticone non abbia già colpito (non mi stupirei) e qualcuno lo possa riconoscere. Penso che anche questo sia l’ennesimo gesto di disprezzo contro le auto elettriche perpetrato da una persona maleducata e ignorante. Oltre che stupida, perché quando la modalità sentinella è attiva, un messaggio chiaramente visibile sul monitor avverte che le telecamere stanno registrando“.

Vandali anti Tesla: “Troppa ignoranza e teorie assurde in giro”

“Ma del resto cosa aspettarsi quando il nostro paese è governato da ignoranti. Nel senso che ignorano e si beano della loro ignoranza per puri interessi di parte. E non si fanno supportare da esperti per cercare di capire qualcosina in più. Poi persone maleducate e stupide come il simpatico signore di cui sopra, fanno loro certe assurde teorie. E si sentono autorizzati a fare cose del genere per ‘punire’ chi possiede auto elettriche. Scusate lo sfogo. Vi seguo da tempo e anche grazie ai consigli vostri e di molti lettori che condividono le loro impressioni, quando ho avuto l’occasione ho deciso di passare all’elettrico. Avevo i soliti dubbi: e se non trovo da caricare? E se rimango a piedi con la batteria? etc etc. Ora mi rendo conto che sono paure infondate… Anche con un’auto termica rimani a piedi se non arrivi in tempo ad un distributore… Viceversa i vantaggi sono tanti: costo rifornimenti, bollo, parcheggi, accesso in area C, assicurazione. Non tornerei più indietro“. Da parte nostra, ovviamente, abbiamo suggerito di sporgere denuncia, cosa che il lettore farà. Vi terremo informati sugli sviluppi.