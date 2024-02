Vaielettrico a Key 2024: batterie, materie prime e falsi allarmi

Vaielettrico mette a confronto mondo scientifico e mondo produttivo sul tema scottante delle materie prime per le batterie, nella giornata di chiusura di Key The Energy Transition Expo 2024 (Rimini 28 fabbraio-1°marzo).

Scienza e industria a confronto

Con il titolo “Mobilità elettrica e materie prime critiche: disponibilità, estrazione sostenibile, riciclo e nuove frontiere della ricerca” la tavola rotonda vedrà la partecipazione di scienziati di rilievo internazionale come Nicola Armaroli, Alessandro Abbotto e Silvia Bodardo e primarie realtà imprenditoriali come FIB Faam, Manz, Spirit, PwC Strategy & Italy.

L’evento di Vaielettrico a Key 2024 prende spunto dalle polemiche seguite alle grossolane semplificazioni contenute nel servizio “Green Hypocrisy” (Report del 19 Novembre scorso). La trasmissione contribuì a veicolare un messaggio fuorviante sulla sostenibilità della transizione energetica. In particolare sulle presunte devastazioni ambientali causate dall’estrazione massiccia dei minerali rari e dei metalli preziosi utilizzati nella produzione delle batterie al litio per veicoli elettrici.

Giacimenti, estrazione, fabbisogno

Cosa c’è di vero, chiederemo ai nostri interlocutori? Con i professori Armaroli e Abbotto quantificheremo le riserve accertate delle materie prime più critiche, le metodologie di estrazione e lavorazione, il fabbisogno stimato per una mobilità totalmente elettrica.

Con il fondatore di FIB-Faam, Cavalier Federico Vitali vedremo come nascono le celle, i moduli e i pacchi batteria nell’unica megafatory già operativa in Italia a Teverola, in provincia di Caserta, dove presto sorgerà un vera e propria gigafactory con capacità produttiva di 8 GWh annui. Anche gli impianti produttivi nascono dal know how italiano della Manz Italia, rappresentata dal sales area manager Luca Di Silvio.

Riciclo e innovazione: dove arriveremo?

Massimo Leonardo ci presenterà uno studio realizzato da PwC Startegy sul futuro business del riciclo dei materiali provenienti da batterie a fine vita. Attività nella quale già si impegna l’ing. Angelo Forestan con la sua Spirit.

La sfida più affascinante, però, resta di realizzare il Santo Graal delle batterie: nuove chimiche e nuove architetture per dimezzare i tempi di ricarica, ridurre i costi, moltiplicare la vita utile e la densità energetica. Dove possiamo arrivare? Ce lo dirà la professoressa Silvia Bodoardo che guida il team di ricercatori del programma tecnologico europeo Battery Alliance.

Dimostreremo insomma che non c’è alcuna ipocrisia nella rivoluzione green.

Il programma in dettaglio

1°marzo, dalle ore 10.30 alle ore 11.45, Sala Tulipano (Hall Sud). Interverranno:

Nicola Armaroli, Direttore di ricerca del CNR e direttore della rivista scientifica “Sapere”

Direttore di ricerca del CNR e direttore della rivista scientifica “Sapere” Silvia Bodoardo , Politecnico di Torino e Responsabile scientifico di Batteries European Partnership Association – BEPA

, Politecnico di Torino e Responsabile scientifico di Batteries European Partnership Association – BEPA Cavalier Federico Vitali , socio fondatore e Vice presidente di FIB-Faam

, socio fondatore e Vice presidente di FIB-Faam Alessandro Abbotto , Docente di Scienza dei Materiali all’Università Milano Bicocca Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana.

, Docente di Scienza dei Materiali all’Università Milano Bicocca Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana. Luca Di Silvio, Sales Area Manager Manz Italia, coordinatore Clust-ER Mech Emilia-Romagna

Sales Area Manager Manz Italia, coordinatore Clust-ER Mech Emilia-Romagna Massimo Leonardo, Partner PwC Strategy& Italy- ESG StrategY & Value Creation

Partner PwC Strategy& Italy- ESG StrategY & Value Creation Angelo Forestan , Fondatore di Spirit srl

, Fondatore di Spirit srl Moderano: Massimo Degli Esporti e Mauro Tedeschini, fondatori di Vaielettrico.

