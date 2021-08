Vacanze elettriche: raccontateci il vostro viaggio, per condividere gioie e dolori di trasferte più lunghe del solito tran tran. In auto, in bici, moto, scooter… Inizia Gino, con la sua Kona EV. Potete inviarci testi e foto alla mail info@vaielettrico.it.

Vacanze elettriche: Gino e la sua Kona, dalla Campania a Firenze

di Gino Russo

“330 km di cui circa 300 di autostrada. Con l’elettrico non è impossibile! Ecco com’è andata. Con la Kona ci apprestiamo a fare un viaggio in direzione Firenze partendo da un paese noto per il borgo medievale a forma circolare, Pietramelara, provincia di Caserta. Parto con il 96% di batteria, circa 450km di autonomia, prendiamo l’A1 a Caianiello, percorriamo con una media di 130km/h con aria condizionata accesa. In 4 persone e bagagliaio pieno in direzione Valdichiana, stazione Ionity presente a pochi km dall’uscita dell’A1 nel parcheggio del Centro Commerciale. Percorriamo 330 km di cui circa 300km di Auostrada. Arriviamo con circa 50 km di autonomia e quindi non è impossibile viaggiare con l’elettrico per lunghi tratti! Trovo uno stallo libero, ma prenotato da una macchina con targa straniera, arrivano al veicolo dopo 10 minuti. Rifornimento Ionity senza problemi: in circa 20 minuti ho caricato 61 kWh, riparto per Firenze dopo pranzo“.

“300 km di autostrada, poi ricarica con Enel X e Ionity”

“Al ritorno stessa sosta a Valdichiana, colonnine sempre tutte piene, attendo il turno, carico in 26 minuti circa 48 kWh. Riparto per Roma dove mi rifornisco alla colonnina Enel X in Area di Servizio Selva Candida GRA km 8. Sarebbe opportuno segnalare la presenza di colonnine nei tabelloni sul Grande Raccordo Anulare che indicano i servizi erogati! Ricarico con Enel X in 28 minuti 22,30 kWh e proseguo il mio viaggio nell’Agro Pontino. Questo racconto vuole aprire la mente a chi si impunta per principio all’elettrico, ci sono colonnine Enel X da 95 KW all’uscita di Oriveto, di Orte ad esempio sull’A1 nel tratto Roma-Firenze. E’ vero da Roma a Sud una stazione di ricarica fast sarebbe ideale adiacente o sulla tratta autostradale, attualmente è presente una sola stazione Ionity a Battipaglia. Il mio viaggio è comunque una piccola dimostrazione di come si possa viaggiare ad una media di 130Km/h per 300 km di autostrada e non rimanere a secco!“.

