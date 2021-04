Usura delle batterie Tesla. E la 500… / Vaielettrico risponde

Usura delle batterie nella Tesla Model 3 e utilizzo della pompa di calore nella 500. Due lettori ci scrivono con i loro interrogativi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Usura delle batterie / Come verificarla nel Model 3?

“S ono proprietario di una Tesla Model 3 e ho notato che non esiste un modo per controllare lo stato di usura della batteria … Come faccio in questo modo a fare valere la garanzia? A quale ministero potrei scrivere per fare obbligare i costruttori ad inserire nell’auto questa possibilità di autocontrollo?” Stefano Ciarrocchi ono proprietario di unae ho notato che non esiste un modo per controllare lo stato di usura della batteria … Come faccio in questo modo a fare valere la garanzia? A quale ministero potrei scrivere per fare obbligare i costruttori ad inserire nell’auto questa possibilità di autocontrollo?”

Risponde Paolo Mariano – Questa è una domanda che molti si pongono. Ed è comprensibile. Perché ci troviamo di fronte a una tecnologia relativamente recente. Ma nelle nostre auto termiche abbiamo forse un sistema che ci avvisa del fatto che ad esempio il motore ha perso qualche CV? Certo, direte voi, è diverso. Se la batteria riduce le proprie prestazioni, è un po’ come se ci si fosse ristretto il serbatoio di un’auto a benzina. Ed è più che legittimo volerlo sapere. Al momento Tesla non prevede un sistema di autodiagnosi integrato dello stato di salute del pacco batteria. E il contratto prevede una garanzia, ad esempio per Tesla Model 3 standard range, di 8 anni o 160.000 km “con un minimo del 70% di mantenimento della capacità della batteria“.

Usura delle batterie / Non c’è un’autodiagnosi, quindi…

Attenzione, però. “Il metodo di misurazione utilizzato per determinare la capacità della batteria e la decisione di riparare, sostituire, o fornire parti rigenarate o ricondizionate, oltre alle condizioni di tali parti, sono a esclusiva discrezione di Tesla.” In sostanza, in effetti, ci si potrebbe trovare nella situazione di contestare una perdita di performance e vederci “rimbalzare” senza di fatto ottenere alcuna spiegazione. Quello che possiamo dire, a difesa di Tesla, è che, a oggi, non ci risultano situazioni in cui abbia rifiutato interventi in garanzia su segnalazione del cliente.

si tiene certamente un bel margine. E sa che molto difficilmente qualcuno nel corso della durata della garanzia avrà bisogno di farsi avanti per farne valere le condizioni. Questo anche in funzione del fatto che la batteria è attentamente monitorata in tempo reale durante tutto il ciclo di vita. In ogni caso, qualora nascesse l’esigenza di contestare al costruttore qualcosa, esiste un sistema certificato di check della capacità residua della batteria. Un’ottima base di partenza per togliersi ogni dubbio. Si chiama Aviloo e lo abbiamo testato per voi. Tesla, come ogni altro produttore,. E sa che molto difficilmente qualcuno nel corso della durata della garanzia avrà bisogno di farsi avanti per farne valere le condizioni. Questo anche in funzione del fatto che ladurante tutto il ciclo di vita. In ogni caso, qualora nascesse l’esigenza di contestare al costruttore qualcosa, esiste un sistema certificato di check della capacità residua della batteria. Un’ottima base di partenza per togliersi ogni dubbio.

La 500 ha la pompa di calore? E il riscaldamento…?

“I n considerazione dei miei viaggi che si svolgono in Trentino e relative percorrenze, cerco un modello di elettrica con pompa di calore. Chiedo cortesemente due cose:

1) la 500 elettrica è dotata di pompa di calore o resistenza? Eventualmente anche come optional…? 2) non mi è chiara una questione teorica. Se un auto è già dotata di climatizzatore (che sfrutta il ciclo frigorifero), perché per il riscaldamento non sfruttano la stessa apparecchiatura con l inversione di ciclo, e si hanno auto (ad esempio la Skoda Enyaq 50) solo con resistenza elettrica per riscaldare? Non capisco perché non avviene come per i monosplit di casa, in cui con lo stesso apparecchio con cui raffresco posso anche scaldare. Con inversione di ciclo e con l’efficienza della pompa di calore. Grazie “ . Fabrizio Andreatta.

Un riscaldatore PTC, più adatto della pompa di calore

Risponde Paolo Mariano – No, la 500 elettrica non è dotata di pompa di calore, nemmeno come optional. Dispone invece di un riscaldatore aria abitacolo di tipo PTC (Positive temperature coefficient). Si tratta di un sistema dotato di elementi in grado di aumentare la propria resistenza al crescere della temperatura. In sostanza, una volta raggiunta la temperatura di esercizio, richiede pochissima energia per mantenerla. Dispone inoltre di un riscaldatore elettrico per il fluido di riscaldamento della batteria di trazione e di un compressore elettrico la cui funzione è doppia: raffreddare il liquido per l’aria condizionata dell’abitacolo e anche quello per la refrigerare la batteria.

Rispetto a un sistema con pompa di calore, questo sistema è più leggero, più semplice (e quindi più economico) e ha tempi di reazione molto rapidi. Il costruttore ha inoltre previsto una valvola a tre vie motorizzata che consente di utilizzare l’aria esterna per raffreddare il pacco batteria quando la temperatura ambientale è più bassa. Spegnendo quindi il compressore elettrico e risparmiando energia.