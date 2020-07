Usato elettrico, la Tesla Model 3 si deprezza meno di tutte

Usato elettrico a confronto: la Tesla Model 3 è l’auto elettrica che mantiene più alto il valore nel tempo. Almeno negli Usa, secondo uno studio di iSeeCars.com

Usato elettrico, Model 3 al 90% del valore iniziale

iSeeCars è una società specializzata nella consulenza a chi deve acquistare un’auto di seconda mano. Il suo motto è: “Pick the best car deal based on Stats and Analysis, not your gut“. Ovvero: “Prendi la migliore occasione basandoti su statistiche e analisi, non su quel che ti dice la pancia“. E nel caso del Model 3, i numeri dicono appunto che dopo tre anni mantiene addirittura il 90% del valore iniziale.

C’è una spiegazione ovvia, al di là del valore intrinseco della vettura. Le prime consegne risalgono giusto a tre anni fa e di usato con questa anzianità ce n’è pochissimo in giro. Ergo: poca offerta, prezzo alto. È vero però che un’altra analisi effettuata dalla società americana, questa volta con Model 3 immatricolate un anno prima, aveva dato risultati simili.

Sette modelli a confronto (negli Usa)

Le analisi di iSeeCars si concentrano soprattutto sull’esatto di tre anni perché qui ci sono le occasioni migliori. Trentasei mesi è infatti la durata più frequente dei noleggi a lungo termine, molto diffusi negli Usa. Dopo questo periodo, di solito le auto vengono restituite, sistemate e rivendute; raramente rientrano nel business del noleggio. E sono ancora in buone condizioni. Phong Ly, numero uno di iSeeCars, ha spiegato che il deprezzamento medio delle auto dopo questo periodo è del 39%, valore che sale al 59,2% per le auto elettriche.

Quanto si svalutano le auto elettriche in 3 anni Fonte: iSeeCars Modello Prezzo medio usato di 3 anni % di deprezzamento a 3 anni $ Risparmio sul prezzo di una nuova auto BMW i3 $ 21.432 60,4% $ 32.750 Nissan LEAF $ 13.197 60,2% $ 19.928 Media segmento EV 59,2% Kia Soul EV $ 14.862 58,7% $ 21.098 Hyundai Ioniq EVE $ 18.532 47,7% $ 16.899 Tesla Model S $ 59.246 36,3% $ 33.760 Tesla Model X $ 69.070 33,9% $ 35.391 Tesla Model 3 $ 41.734 10,2% $ 4.720 Media per veicoli elettrici 52,9%

Il motivo è duplice: il timore che le batterie abbiano perso capacità e il sospetto che il continuo miglioramento della tecnologia renda queste auto già obsolete. Secondo Phong Ly il lievissimo deprezzamento del Model 3 si giustifica col fatto che il modello è ancora richiestissimo. E l’usato, per quanto caro, è comunque una strada per acquistare uno status symbol come una Tesla a un prezzo un po’ scontato. È vero però che l’offerta è talmente esigua da consigliare di aspettare almeno un annetto prima di trarre conclusioni più attendibili.

Usato elettrico: anche in Italia prezzi alti per il Model 3

E in Italia? Teniamo presente che il mercato dell’usato per le elettriche è ancora condizionato dagli incentivi, che rendono più appetibile il nuovo. Su Autoscout 24, al momento, si trovano solo 19 Tesla Model 3 di seconda mano. I prezzi non sono proprio popolari: vanno da un minimo di 45 mila euro per la versione Standard Range (quella che dichiara 415 km di autonomia) ai 49 mila della Long Range (oltre 500 km).

C’è anche un privato, di Recanati, che vende a 47 mila euro una Standard Range che ha percorso solo 1.500 km. Fa pensare che si tratti di un cliente che ha voluto provare l’ebbrezza dell’elettrico, ma ha deciso dopo poco di ritornare sui suoi passi. Qualche offerta si trova poi nel sito di Tesla Italia, dove però al momento compare solo un Model 3 Long Range 4×4 a 55.300 euro, con 2.094 km percorsi. Insomma, è un mercato ancora piccolo l’usato elettrico: tempo un anno e ce ne faremo un’idea più precisa.

— Leggi anche: 10 video-motivi per comprare Model 3 (e 7 per… non farlo)