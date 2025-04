Uragano Trump: la guerra dei dazi spiazza l’Europa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nelle relazioni geopolitiche globali tanta è la confusione sotto il cielo sferzato dall’uragano Trump; la guerra dei dazi lo dimostra. Quello che sembra vero alla mattina, può non esserlo più al pomeriggio dopo l’ultima esternazione del titolare della Casa Bianca. Facciamo questa premessa pubblicando la video intervista flash di “Fuoco Amico” al professor Giorgio Prodi, registrata lunedì mattina prima dell’ultima giravolta trumpiana che ha risparmiato (pare) l’auto europea, includendo invece farmaci e chip. E la risposta cinese, con il blocco degli aeromobili Boeing.

Gli avevamo chiesto chi vincerà – o mollerà per primo – nella guerra dei dazi dichiarata dal Presidente americano. E l’ovvia risposta è stata: «E’ tutto è in movimento, è troppo presto per dirlo».

Tuttavia Prodi ritiene che l’Europa non dovrebbe schierarsi, bensì darsi un obiettivo diverso: riportare il duello Usa-Cina nell’abito dei grandi accordi multilaterali. Nello specifico, entro il quadro regolatorio dell’organizzazione mondiale del commercio, World Trade Organization (WTO).

L’incertezza paralizza gli investimenti: perderemo tutti

Ogni altra opzione, cioè fare squadra con gli Stati Uniti accettandone condizioni capestro ovvero tentare un’asse con Pechino e gli altri Paesi emergenti, vedrebbe l’Europa in posizione di inferiorità. E la condannerebbe alla marginalità. Non per dimensioni del mercato e potenza industriale, che non difettano, ma per la frammentazione politica interna.

Per il momento, aggiunge Prodi, stiamo perdendo tutti: quando l’incertezza regna sovrana qualsiasi iniziativa economica si blocca e gli investimenti si azzerano. Insomma, una guerra dei dazi lunga e sanguinosa con conseguente periodo di recessione globale è lo scenario più plausibile.

La Cina ha il vantaggio di aver predisposto contromisure con largo anticipo. Ha diversificato gli sbocchi commerciali e infatti il peso relativo dell’export verso gli Stati Uniti è sceso dal 20% del 2018 al 14% odierno. Tuttavia gli Usa importato merci cinesi per 438 miliardi di dollari, contro 143 miliardi appena di esportazioni.

I dazi americani fanno più male alla Cina, ma Pechino si è preparata per tempo e non può cedere

Quindi, ragiona, i dazi americani possono fare molto più male alla Cina di quanto quelli cinesi possano fare all’America. E se Trump può permettersi di piroettare a suo piacimento, il governo di Pechino «non può permettersi di perdere la faccia. Tener testa al rivale americano è anche una questione di legittimazione interna».

Ma più che dazi, quelli del 145% imposti da Trump (mai visti nella storia) sono muri invalicabili. Nemmeno la proverbiale flessibilità dell’industria cinese può superarli. Finchè saranno in vigore, Pechino dovrà cercare nuovi sbocchi per il suo enorme surplus produttivo.

Pensiamo per esempio agli otre 200 produttori di auto, già da tempo in guerra tra loro sul mercato interno. Si riverseranno in massa verso l’Europa? La svalutazione della moneta cinese, lo yuan, è già in atto e li aiuterà a praticare prezzi stracciati sui nostri mercati, dice Prodi.

Le tecnologie green cinesi verso l’Europa? Pechino tenterà la via del dialogo

Tuttavia, sostiene, Pechino non può permettersi, oltre all’America, di avere contro tutto il resto del mondo: «Cercherà un approccio più soft, sia con l’Europa e con il resto del blocco occidentale, sia con le economie emergenti del Sudest asiatico. Cercherà accordi condivisi, magari con quote di mercato predefinite, scambi di tecnologia e investimenti produttivi delocalizzati. Tutto nel rispetto delle regole del commercio internazionale, per accreditarsi come la potenza equilibratrice del mercato globale, ora che l’America di Trump l’ha fatto implodere».

Schiacciati fra le lusinghe cinesi e le condizioni capestro americane

Per l’Europa potrebbe essere anche un’occasione. Nell’auto elettrica e in tutta la filiera dell’economia green la collaborazione più stretta con la Cina avrebbe un suo senso industriale. Per il livello di innovazione tecnologica raggiunto dalle sue imprese, per le possibili sinergie con le competenze che anche in Europa non mancano, per le dimensioni e le caratteristiche dei rispettivi mercati.

E sarebbe anche auspicabile per accelerare le politiche ambientali globali, totalmente abbandonate dall’amministrazione Trump. Ciò premesso, però, solo un’Europa effettiva “Terza Forza” potrebbe permettersi di ribaltare alleanze storiche consolidate. Trump non lo consentirà. Porrà anzi la condizione di una presa di distanze europea dalla Cina come viatico per qualsiasi trattamento privilegiato.

E, peggio ancora, Prodi è sempre più convinto che la postura bellicosa dell’America di Trump non sia un fenomeno passeggero: «Temo ogni giorno di più che Trump non sia la causa, ma l’effetto di una profonda e definitiva mutazione della società americana» conclude.

