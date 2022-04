Una Citroen pronta consegna è da consigliare? E l’usato…?

Una Citroen pronta consegna (eC4) può essere un buon affare? E con incentivi così magri non è meglio ripiegare sull’usato? Sono l domande di due lettori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Una Citroen pronta consegna è da prendere al volo? O meglio un’ibrida?

“Da poco vi seguo sul canale YouTube e vista la vostra esperienza vorrei un consiglio. Ho trovato in pronta consegna una Citroen eC4 e sto valutando a breve l’acquisto, voi me la consigliereste? O sarebbe meglio orientarsi su altri modelli più maturi? Considerate che il mio budget è molto basso e con la e C4 grazie agli incentivi rientrerei al limite nel mio budget. Altrimenti la soluzione sarebbe acquistare un ibrido e aspettare tempi migliori per un auto elettriaca. Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione! Aspetto con ansia un vostro consiglio!“. Antonio Laterza

Una Citroen pronta consegna? Dipende…

Risposta. Antonio non ci dice a quanto ammonta questa offerta pronta consegna, rispetto ai prezzi di listino che partono da 36 mia euro (meno 3 mila di incentivi). E dobbiamo limitarci ad alcune considerazione generali sulla eC4. La prima riguarda l’autonomia: con una batteria da 50 kWh, il range WLTP è di 374 km. Se non si fanno continuamente viaggi lunghi, può bastare, ma bisogna tenere conto che questo valore cala col freddo e con le alte velocità da autostrada. Come in tutte le elettriche, del resto, ma è meglio saperlo prima. Un vantaggio è dato dal fatto che questa Citroen accetta ricariche fino a 100 kW, con cui si rifornisce la batteria piuttosto in fretta, nelle colonnine che erogano queste potenze . Motore (da 136 Cv) e batteria sono gli stessi della Peugeot e-208, ma la C4 è più grande e spaziosa: è lunga 30 cm in più, 436 contro 406. Con consumi abbastanza contenuti: 14,3 kWh per 100 km. Infine: un aspetto positivi è legato al fatto che l’auto è disponibile subito, con la sicurezza quindi di non aspettare troppo la consegna e di usufruire degli incentivi.

Incentivi magri, meglio ripiegare sull’usato?

“D a oltre un anno vi leggo regolarmente e vi apprezzo molto. Da tempo sto cercando una auto elettrica adeguata alle mie esigenze ( circa 10 mila km annui e percorrenza massima giornaliera 250 km.). Avrò la possibilità di ricaricare l’auto con energia pulita (fotovoltaico e accumulatore). Ho notato che gli incentivi governativi si sono ridotti notevolmente (non ho auto da rottamare) e la regione dove risiedo (Friuli Venezia Giulia) ancora non incentiva tale transizione. Visto i costi, sto pensando quindi di indirizzare l’interesse verso una vettura usata. Vi chiedo quali informazioni riguardo alla batteria debbo acquisire per procedere ad un acquisto senza sorprese . Alberto Giacomuzzi.

Meglio far certificare la batteria

Risposta. Secondo noi la conditio sine qua non per comprare un’auto usata è avere un certificato del test diagnostico della batteria. Quanta capacità ha perso rispetto a quella iniziale? E qual’è quindi l’autonomia attuale? Solo questo può darle un’idea del valore di quello che andrà ad acquistare, oltre ovviamente allo stato al chilometraggio dell’auto. Esempio: il nostro collaboratore Paolo Mariano tiene costantemente monitorato il degrado della batteria della sua Volkswagen ID.3. Dopo 10 mila km la capacità era scesa al 99%, dopo 50 mila km era al al 95%. Si può dire quindi che le celle perdono l’1% ogni 10 mila km? No, perché ci sono batterie migliori e batterie peggiori. E perché il degrado dipende anche dalle attenzioni di chi ha usato l’auto, soprattutto nel non ricaricare continuamente al 100% in colonnine ad alta potenza. Magari lasciando a lungo l’auto ferma con “il pieno”.

