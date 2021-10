Un successo o un flop la ID.3? Sentiamo Volkswagen…

Un successo o un flop la ID.3? La Volkswagen non ha dubbi: tira le somme del primo anno nel mercato europeo e parla di “un successo assoluto”.

Un successo o un flop? “Ha 144 mila ordini, è un successo”

È il primo modello delle nuova generazion VW nata per l’elettrico, su una piattaforma appositamente progettata, la MEB. Con l’ambizione di essere nel nuovo secolo quel che ha rappresentato la Golf a partire dal secolo scorso. Scommessa vinta? Il capo del marketing Klaus Zellmer ha fatto il punto sulla Newsroom VW (qui). Alla fine di settembre l’auto aveva circa 144 mila ordini in Europa. E, cosa più importante, il 50% degli acquirenti non aveva mai guidato una Volkswagen prima. Clienti strappati alla concorrenza, insomma. “L’ID.3 ha attinto a un numero superiore alla media di nuovi gruppi di acquirenti per Volkswagen. Circa 70 mila nuovi clienti sono la prova evidente che siamo sulla strada giusta con questo veicolo e la nostra strategia di mobilità elettrica“, sostiene Zellmer. Per fare un confronto: in media, quando esce un nuovo modello Volkswagen gli acquirenti in arrivo da altre marche sono il 36%.

“È la prima macchina di famiglia per l’80% dei clienti”

Ma si tratta di una prima o di una seconda macchina? Secondo un’indagine svolta da Volkswagen, per quasi l’80% dei clienti tedeschi, l’ID.3 è l’auto più utilizzata in famiglia. “Il che sottolinea che è un’auto altamente adatto per l’uso quotidiano“, commenta Silke Bagschik, responsabile marketing della E-Mobility VW. L’azienda non fornisce invece un altro dato che sarebbe stato molto interessante. Ovvero quale tipo di batteria, tra le tre opzioni da 45, 58 o 77 kWh è la più richiesta. Ci si limita a dire che il 70% dei clienti in Germania utilizza già soltanto energia “green”, da rinnovabili. E che ad agosto la ID.3 è stata l’elettrica più venduta in molti mercati tra cui Germania, Regno Unito, Irlanda, Austria e Svizzera. Risultando la più venduta in assoluto in Europa. Non in Italia, però, dove fatica parecchio e ha registrato solo 2.559 immatricolazioni nei primi 9 mesi 2021, (6° posto).

SECONDO NOI. Non è né un flop né un successo clamoroso. È un modello che, dopo una partenza in salita causa i noti problemi nel software, sta trovando una sua collocazione. La VW ragiona su tempi lunghi e saprà sicuramente migliorare la ID.3 nel tempo, anche nel rapporto cruciale prezzo-autonomia. Oltre ai numeri di vendita, sarebbe interessante sentir l’impressione di chi la guida già da 8-9 mesi. E capire come mai in Italia piace meno che altrove…