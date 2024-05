Un altro metanista scatenato contro l’elettrico: Andrea ci accusa di falso ambientalismo. E mette in guardia dai facili ottimismi sul futuro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Un altro metanista scatenato: “Fate le vergini, ma fino a ieri guidavate auto benzina o diesel…”

“Sono un felice possessore di un’auto che va a metano. Un argomento che voi, quelli delle auto con ‘la spina’, spesso cavalcate. È un pensiero che mi fa davvero sorridere e riflettere su cosa significhi davvero per voi ‘ambiente’ in questi anni. Non manca nei vostri articoli la vostra ‘opera pia’ verso l’ambiente e continuate a decantare quanto le auto con la spina siano ‘griin’. Proprio voi che ora fate le ‘vergini’, quando fino a ieri guidavate auto a benzina o a gasolio. Fregandovene altamente di quanto inquinavate con le auto che scattavano al verde del semaforo e piede pesante sull’acceleratore in autostrada per arrivare presto. Strafregandovene di vedere se c’erano alternative meno inquinanti. Però l’alternativa c’era da decenni. E permetteva di fare quasi il doppio della strada che fa un’auto a benzina/gasolio a parità di spesa di carburante (anche se le cose oggi sono abbastanza cambiate). Indovinate un po’ qual era? Il metano!“.

“Sembrava che aspettare 5 minuti per fare rifornimento fosse una tragedia, ora con le vostre auto a pile…”

“Attendo ora con ansia un vostro riscontro su quanto questo combustibile sia il male in terra e quanto sia nocivo per l’ambiente. Però se davvero aveste tenuto per davvero all’ambiente 10/20/30 anni fa, sarebbe stata la scelta naturale per inquinare meno rispetto ai corrispettivi combustibili fossili. Questo è assodato! Ma evidentemente aspettare 5 minuti per fare una ricarica di metano vi dava fastidio (con le auto a pile quanto bisogna aspettare ora?). O, peggio, cercare un distributore di metano vi dava ancora più fastidio perché poco vicini (e le colonnine, almeno ad oggi, immagino le abbiate tutti sotto casa). Per non parlare che dovevi cambiare lo stile di guida a causa del mancato ‘brum brum’ con tanto di nuvola di fumo degli scarichi, se volevi sorpassare in tutta fretta. Comunque sia, come dite voi, basta pianificare per fare un bel viaggio con le ‘pile stilo’. Andate avanti così allora, a me sta benissimo“.

“Troveranno il modo di tassare le vostre ricariche”

“Mancano 10 e anche più anni prima che impongano lo stop alle auto a combustione interna. Pensate voi intanto a spianarci la strada. Preoccupatevi voi di pagare (e salato) per mantenere e far crescere questa struttura di fonte alternativa di locomozione. Quando sarò davvero costretto a passare alle pile stilo, magari la situazione sarà migliorata. Spero, ma non ci credo molto parlando dell’Italia. Grazie a voi e la vostra anima ‘griin’ dell’ultim’ora. P.S. In una risposta che avete dato recentemente, parlate di ‘arma letale’ riguardo la carica elettrica, utilizzando i pannelli solari. E anche qui altri costi da sopportare, sempre ammesso che si abbia la possibilità di installarli da qualche parte. Per evitare le accise che il governo potrebbe applicare… Siete sicuri di essere italiani o venite giù dall’Himalaya? Vi ricordo che al governo ci sono persone come voi. Italiani appunto! Se non sono le accise, saranno sicuramente tasse sulla proprietà del veicolo a pile stilo che lieviteranno. Preparatevi. Buon viaggio (pianificato)“. Andrea

Un altro metanista scatenato che sbaglia bersaglio (e indirizzo)

Risponde Mauro Tedeschini. C’è un peccato originale in questa lettera: pensare che si debba essere sempre contro qualcuno. Noi non abbiamo mai denigrato chi va a metano. Anzi, abbiamo sempre scritto che, di fronte agli aumenti abnormi del gas degli anni scorsi, il governo avrebbe dovuto fare molto di più per difendere questi automobilisti. Per quel che mi riguarda, negli anni in cui ho diretto Quattroruote ho pubblicato decine di articoli e test per dimostrare quanto fosse conveniente questo tipo di alimentazione. E chi mi conosce sa che non sono il tipo “che scatta al verde del semaforo e piede pesante sull’acceleratore in autostrada per arrivare presto“. Ho sempre guidato auto medio-piccole e non me ne sono affatto “strafregrato” delle alternative meno inquinanti. Anzi, in tempi non sospetti creato un gruppo di 10 grande aziende, chiamato “10x10″, che si impegnavano a ridurre del 10% ogni anno le emissioni delle loro flotte. Ergo: Lei ha sbagliato bersaglio. E dovrebbe imparare a rispettare chi fa scelte diverse dalle Sue, come noi rispettiamo le scelte altrui.