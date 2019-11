Ultimo atto a Valencia, Matteo Ferrari si gioca il titolo Motoe

Si chiude oggi a Valencia, con l’ultima delle due gare previste sul circuito Ricardo Tormo, il primo campionato del mondo per moto elettriche FMI Enel X Motoe World Cup. La partenza è fissata per le ore 10,05 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport MotoGP. Il risultato sarà decisivo per aggiudicare il primo titolo assoluto.

Dopo la prima gara di Valencia, vinta dal brasiliano Eric Granado, è ancora in testa l’italiano Matteo Ferrari del team Trentino Gresini Motoe. Insidiato però da due piloti che potrebbero ancora superarlo in extremis: lo spagnolo Hector Garzo (Tech 3 E-Racing) e il britannico Bradley Smith (One Energy Racing). Tutti i piloti e tutti i team gareggiano sulla stessa moto, la Ego Corsa dell’italiana Energica Motors.

Nella gara disputata sabato a Valencia Granado, già partito dalla pole position, è balzato in testa a 3 giri dalla fine, allungando su Smith e Garzo in lotta fra loro. Sul traguardo l’ha spuntata il primo, consentendo a Ferrari, giunto quarto, di mantenere la testa del campionato. (qui il sito ufficiale)

Ecco la classifica dopo Valencia 1