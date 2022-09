Ultime vacanze: in Puglia con la Tesla Model 3

Ultime vacanze: l’estate finisce, ma ci sono ancora racconti di viaggio da registrare. Riccardo, un lettore pistoiese, ha girato la Puglia in lungo e in largo con la sua Tesla Model 3, lontano dalla comodità dei Supercharger…

di Riccardo Innocenti

“8 tappe in 11 giorni con una Tesla Model 3 RWD in compagnia di mia moglie Anna e il cane Spock. Una stima di 2.500 km: 1.200 di trasferimento e 1.300 da percorrere in Puglia. Da Torremaggiore a Trani, passando per Altamura, Matera, Santa Maria di Leuca, Otranto, Lecce, Ostuni. Percorso volutamente fuori dai rassicuranti Supercharger. Un po’ per scelta, un po’ per necessità, provando a viaggiare come un elettronauta non-Tesla“.

Ultime vacanze: 2.500 km lontano dai Supercharger

“La prima cosa fatta per pianificare il viaggio è stata scegliere un fornitore principale per le ricariche, che fosse conveniente e, soprattutto, ben diffuso localmente. Scelta quasi obbligata per la Puglia: Enel X Way. Nel mio caso, con abbonamento Flat Large 145 kWh per 45 € (0,31 €/kWh). Oltre alla App di Enel X, indispensabile quella di Nextcharge, che mostra tutte (o quasi) le ricariche. Ottima soluzione per avere un piano B, nel caso non si potesse ricorrere al proprio fornitore. In questo caso attenzione alle tariffe: senza un abbonamento o una convenzione, non è raro pagare 1 €/kWh. Inoltre, oltre al cavo Tipo 2, avevo con me anche il caricabatterie domestico, una prolunga ed un contatore. È importante fare pratica con le App, in particolare con l’uso dei filtri. Per non perdersi tra le centinaia di stazioni visualizzate, bisogna escludere il non necessario. Ad esempio: per i grandi spostamento ho lasciato solo le stazioni con potenza maggiore di 150 kW. Per gli spostamenti locali le CCS2 e/o le Tipo 2, a seconda di necessità e disponibilità.

Due soste, entrambe in ricariche da 300

“Il trasferimento da Pistoia di 600 km ha comportato due soste. La prima alla stazione Enel X da 300 kW a Corciano, appena fuori del raccordo autostradale 6 Bettole-Perugia nei pressi del McDonald locale. Caffè, dolcino, bagno e superiamo abbondantemente il tempo di ricarica. Ripartiamo con il 95% di carica. Seconda tappa all’area di servizio A14 Torre Serrano Ovest. Ho provato per la prima volta una stazione Free To X (300 kW). In Italia per ora ce ne sono poche, ma stanno aumentando velocemente. Anche in questo caso il tempo di pranzare ha superato il tempo della ricarica. Ripartiamo con il 97%. Da notare che ho tenuto lo stesso comportamento di quando avevo l’auto termica: una sosta ogni 2-2,5 ore per le necessità fisiologiche e riprendere fiato. Con la differenza che, con la vecchia auto, avrei dovuto aggiungere alla sosta anche il tempo del rifornimento“.

Costretti a ricaricare fuori autostrada? Meglio così…

“Considerazione a margine. Pensate alla vostra esperienze alle aree di servizio in autostrada: affollamento, code alla cassa e ai bagni, rapporto prezzo/qualità del cibo, pulizia e manutenzione. Da quando guido elettrico, fino ad ora, per ricaricare sono dovuto uscire dall’autostrada. Questo è visto generalmente come un problema. Ma non per me che viaggio per diletto. Anzi. Nella maggior parte dei casi, le stazioni di ricarica ad alta potenza sono in prossimità delle uscite autostradali e di strutture dove si trovano gli stessi servizi degli autogrill. Ma con un confort che ripaga il disagio di dover uscire e rientrare. Bene quindi quando ci saranno stazioni di ricarica ogni 40 km: saranno la mia seconda scelta. Nel programmare il viaggio, io e mia moglie abbiamo dato la priorità ai luoghi da visitare e non alla presenza delle colonnine, che davamo per scontate. Volevamo applicare il principio di caricare solo facendo altro: i turisti di giorno o dormendo la notte. Ma non è stato esattamente così“.

A sud di Lecce impossibile trovare ricariche fast

“Una volta in Puglia, ogni mattina pianificavamo le tappe turistiche e le ricariche di “rabbocco”. Tenendo in considerazione anche le altre raggiungibili, nel caso di problemi a quella programmata. Generalmente abbiamo pernottato in posti bellissimi, ma purtroppo privi di ricariche (tranne in un caso). Soprattutto a sud di Lecce, la CCS2, e quindi la ricarica fast ad almeno 30-50 kW, è praticamente assente e la Tipo 2 richiede tempi molto più lunghi, rispetto al tempo della visita ad un paesino. Almeno una volta mi sono trovato un po’ in difficoltà. Per ricaricare avrei dovuto fare una ventina di km e ricaricare ad una CCS2 per almeno un’ora. Quella volta, fortunatamente, è stato possibile ricaricare la notte nel parcheggio del B&B. 24 kWh pagati 12 € all’host al prezzo della sua bolletta (0,50€/kWh). Ma le esperienze sono state soprattutto positive: in genere parcheggiavo (gratuitamente) ad una colonnina nel centro del paese o città e ricaricavo mentre visitavo“.

Ultime vacanze: quanto ho consumato e quanto ho speso per 2.456 km

“La diffusione del roaming tra gli operatori è un grande vantaggio e ho scoperto che permette al proprio operatore di intervenire da remoto anche sulle stazioni convenzionate.

E poi, l’impagabile guida in elettrico. Anche il Cruise Control ed il mantenimento della corsia, soprattutto in autostrada, hanno reso i trasferimenti molto più rilassati. Ma bisogna anche ammettere che le frequenti ricariche o “rabbocchi”, 18 in 11 giorni, specie dove si utilizza il proprio cavo Tipo 2, possono raffreddare l’entusiasmo del potenziale elettronauta. Che sa di poter viaggiare anche per 1.000 km con un pieno di carburante. Com’è andata e quali sono stati i consumi? Tesla si è confermata molto efficiente. Aiutata anche dal rispetto dei limiti di velocità e dai 110 km/h in autostrada. Ho speso 131 € per i 423 kWh erogati dalle stazioni: 2.456 km con un consumo medio “lordo” di 172 W/km. Più in dettaglio: Tesla ha calcolato un consumo medio di 149 W/km, circa 366 kWh. La differenza, 57 kWh, è imputabile all’energia dispersa nella ricarica, alla Sentinella (video sorveglianza) attiva h.24 e alla pre-climatizzazione. Separo questi due dati sui consumi, perché spesso trovo riportati solo i consumi del viaggio calcolati dall’auto. Come se fosse possibile fare a meno completamente degli “extra”“.

Ultime vacanze: che cosa migliorare, nella Tesla e nelle app

“Cosa vorrei che migliorasse? Ovviamente una maggiore diffusione delle stazioni di ricarica. Nei paesi, ma anche nelle strutture ricettive. È impensabile che in città turistiche di 17.000 abitanti non ci sia nemmeno una colonnina di Tipo 2! Inoltre, se queste ultime fossero dotate di un cavo come per le ricariche domestiche, rifornire sarebbe più semplice. Anche Tesla e le auto elettriche in generale, specialmente quelle ad alta autonomia, hanno le loro colpe. Penso che dovrebbero supportare la AC a 22 kW, che dimezza i tempi di ricarica con il cavo Tipo 2, rispetto ai più comuni 11 kW. Riguardo le App, c’è ancora molto da fare per facilitare la programmazione delle ricariche. Nella App del mio fornitore, vorrei poter impostare il tragitto, con le destinazioni intermedie e visualizzare solo le stazioni ben raggiungibili. Mentre nelle app generiche, come Nextchange e ABRP, che permettono già di impostare un tragitto (migliorabile), vorrei poter filtrare le stazioni del fornitore che voglio utilizzare“.

In conclusione. “Io e mia moglie siamo rientrati ancora più convinti della scelta di viaggiare in elettrico, riassaporando il piacere del viaggio, oltre che del raggiungimento della meta. Stiamo già pensando ad un altro viaggio, probabilmente all’estero, dove potremo apprezzare le differenze strutturali e organizzative. E acquisire nuove esperienze“.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —

Tag: Ultime vacanze