Tutti contro Musk (e Tesla?) dopo l’affare Twitter

Tutti contro Musk dopo l’affare Twitter. E questa ondata di risentimento potrebbe colpire anche Tesla, secondo quanto riferiscono i media inglesi.

Tutti contro Musk, da Stephen King al Nobel Krugman

Elon Musk è nel mirino per la tracotanza con cui ha condotto l’acquisizione di Twitter, liquidando senza tanti complimenti parte del personale. Oltre che per le posizioni politiche più volte espresse in favore di un ex presidente americano discusso come Donald Trump. E così, da personaggio controverso ma comunque ammirato per le sue capacità, Musk è diventato prigioniero di un’immagine di miliardario arrogante. Per nulla rispettoso dei diritti di chi lavora con lui. “Penso che Musk sia un visionario. Quasi da solo ha cambiato il modo in cui gli americani pensano alle auto. Ho una Tesla e la adoro. Detto questo, è stato un pessimo investimento per Twitter. Sembra che stia improvvisando mentre procede a gestirlo“, ha scritto proprio su Twitter uno scrittore di enorme successo come Stephen King. Ancora più duro il Nobel per l’Economia Paul Krugman, che parla di un’involuzione che colpisce i maghi della tecnologia all’arrivo della mezza età. Accusando Musk di simpatie per un presidente vicino ai suprematisti bianchi.

Tutti contro Musk: Alyssa Milano vende la sua Tesla

È un colpo d’immagine di cui soffrirà anche Tesla? Finora la Casa americana si è molto giovata per i suoi successi del prestigio personale del suo n.1. Anche se proprio in questi giorni c’è chi ricorda che non è stato Musk a fondare Tesla, ma bensì la coppia formata da Marc Tarpenning e Martin Eberhard. A cui si è aggiunto successivamente Musk. Ora Musk può diventare un peso, invece dell’enorme valore aggiunto garantito finora? Il colpo più duro in questo senso l’ha sferrato la pop star Alyssa Milano, scrivendo (sempre su Twitter) di avere venduto la sua Tesla per comprarsi una Volkswagen elettrica. Il motivo? Nel mirino le idee politiche, vere o presunte che siano, di Musk: “Non capisco come gli inserzionisti pubblicitari possano acquistare spazi su Twitter. I prodotti delle società quotate in borsa che vengono spinti in linea con l’odio e la supremazia bianca non sembrano essere un modello di business vincente“.

Inchiesta del Guardian tra i Tesla owners: si sentono nel mirino?

E qui veniamo ai riverberi sull’immagine di Tesla e dei suoi clienti. Per la verità quello delle auto di Elon Musk è sempre stato un marchio divisivo: o lo ami o lo odi. Da una parte i fans dei Tesla Club e Owners, adoranti dell’immagine a tinte forti del Capo. Dall’altra gli haters, gli odiatori, attivi non solo sui social network, ma anche in episodi di vandalismo con il danneggiamento delle auto. Ora in un lungo articolo del Guardian si ipotizza una recrudescenza di episodi aggressivi nei confronti di chi guida Tesla. Soprattutto da parte dei camionisti, la categoria che sembra avversare con più durezza l’auto elettrica e la marca che maggiormente la simboleggia. La cosa bizzarra è che secondo Marc Geller, portavoce dell’Electric Vehicle Association americana, questa insofferenza nei confronti di Tesla in genere arriva proprio da persone di estrema destra. Estremisti che detestano gli ambientalisti e l’auto elettrica, vista come simbolo del mondo liberal.

SECONDO NOI. Nessun dubbio sul fatto che, con Twitter, Elon Musk si sia mosso in modo maldestro, senza rispetto per chi lavorava nel social network. E sul fatto che le sue prese di posizioni politiche, spesso dettate da atteggiamenti umorali, siano censurabili. Un uomo nella sua posizione dovrebbe fare più attenzione. Questo non toglie che Tesla sia una storia di straordinario successo, in cui Musk ha dimostrato enormi capacità. Ed è del tutto marginale che non sia stato lui il fondatore. Come ammette lo stesso Stephen King ricordando il caso De Lorean, non basta creare un marchio e un paio di bei modelli per avere successo. È il lavoro che viene dopo che conta, il più difficile. E di questo va dato merito a Musk e a chi gli è stato a fianco.