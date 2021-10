Tutti a cena sullo Stretto: da Roma a Reggio Calabria in meno di 10 ore

Tutti a cena sullo Stretto: da Roma a Reggio Calabria in meno...

Tutti a cena sullo Stretto: la comitiva di Benvenuti al Sud ha centrato l’obiettivo di portare tre auto elettriche da Roma a Reggio Calabria in meno di dieci ore. Viaggiando senza patemi e concedendosi due lunghe soste di chiacchere e incontri, a Battipaglia e Cosenza, con comitive di colleghi elettrici corsi a salutarli.

Un brindisi per ringraziare “Piazza Pulita”

Un viaggio dedicato al conduttore Corrado Firmigli e all’inviata di “Piazza Pulita” Chiara Proietti che di ore ce ne aveva messe 52. Unica assenza del gruppo partito alle 8,30 di sabato da Roma, è quella di Leonardo Spacone che con il suo furgone Renault Kangoo ZE del 2012 e un centinaio di chilometri residui di autonomia, ha dovuto far tappa per la notte a Portici (Napoli).

Da Roma a Reggio Calabria in tre balzi: ecco come

Le tre tappe da Roma a Reggio Calabria, con relativi dati di navigazione, della Jaguar I-Pace di Giuseppe Campi e Gianfranco PizzutoPer le altre tre vetture del gruppo, invece, i 710 km del tragitto hanno richiesto due ricariche e tre tappe. Qui sopra dai dati della Jaguar I-Pace di Giuseppe Campi e Gianfranco Pizzuto, che è anche stata la prima a raggiungere la destinazione, alle 19,20. Nel giro di venti minuti li hanno reggiunti Alessandro de Gugliemo e Nino Geraci a bordo della Hyundai Ioniq 5 e Stefano Catolino e Alberto Scagliola con la loro Ford Mach-E. Il parlamentare cinquestelle Giuseppe Chiazzese, che viaggiava con famiglia al seguito, è partito dalla Sicilia e si è unito alla comitiva al ristorante per la cena.

Tre auto e tre team, l’On. Chiazzese arriva dalla Sicilia

Poi c’è l’impresa impossibile di Leonardo Spacone

Una notte per il pieno, e oggi si riparte verso Nord

Oggi la comitiva è ripartita di buon’ora con la prua a Nord. Le auto hanno fatto il pieno di elettroni nella notte presso le colonnine in corrente alternata installate sul Lungomare di Reggio Calabria, a pochi passi dall’albergo.

Leonardo Spacone con il suo Kangoo conta di arrivare in serata poco oltre Cosenza. L’ultimo balzo fino a Reggio Calabria lo farà lunedì mattina per essere sullo Stretto prima di pranzo. Il suo furgone carica solo a 3 kW: servono 4 ore per fare il pieno, ogni due di viaggio a massimi 50 km/h. Nella foto a lato, l’ingresso a Mondragone, ieri pomeriggio.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—