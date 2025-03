Tu pure Zaia, a sparare sull’elettrico

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tu pure Zaia, a sparare a zero sull’elettrico, senza curarsi di verificare affermazioni più volte smentite. Lo segnala un lettore indignato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Tu pure Zaia, presidente di una regione, il Veneto, virtuosa sull’elettrificazione: perché?

“Vi segnalo queste sconcertanti dichiarazioni di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, solitamente apprezzato per pragmaticità e realismo anche da molti avversari politici. Ebbene in questa intervista ripete ‘a pappagallo’ una serie di fake news ‘virali’ senza curarsi di verificarne l’esattezza. Potreste rispondergli, sia pubblicamente sulle vostre pagine, sia istituzionalmente con una comunicazione diretta? Se non erro la Regione Veneto negli ultimi anni è stata abbastanza virtuosa sull’elettrificazione sia nei trasporti pubblici e sia per i mezzi privati. Con incentivi all’acquisto anche regionali ed installazioni numerose di stazioni di ricarica (ma correggetemi se sbaglio). Quindi da dove deriva questa incoerenza tra legislazioni virtuose e narrazioni fantasiose, che oltretutto contraddicono incredibilmente le prime? Grazie e buon lavoro“. Marco Scozzafava

Basterebbe informarsi prima di parlare…

Risposta. In effetti chi ha responsabilità di questo tipo dovrebbe informarsi prima di parlare. Le batterie divenute inservibili per le auto elettriche contengono materiali preziosi che vengono riciclati per un nuovo utilizzo. Quanto alla provenienza delle materie prime per le batterie stesse, è giusta la preoccupazione sul rispetto dei diritti dei lavoratori (tanto più se minori). E non a caso c’è un continuo e legittimo monitoraggio, anche da parte delle associazioni ambientaliste, sulla provenienza di tali materiali. Peccato che tutta questa attenzione non ia mai stata posta da questi stessi uomini politici sulla provenienza del petrolio che finisce raffinato nelle nostre auto. Interi Paesi, come la Nigeria, sono stati devastati e i disastri in mare di navi che trasportano l’oro nero si susseguono senza che le anime belle alla Zaia se ne preoccupino. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa, con la collisione tra la nave cargo Solong e la petroliera Stena Immaculate. Senza contare, naturalmente, i veleni in ucita dalle auto termiche che respiriamo da decenni. Zaia, figlio di un meccanico di altri tempi, dovrebbe saperlo.