Troppo comodo parcheggiare nella ricarica

Troppo comodo parcheggiare nella colonnina, perché sforzarsi di trovare un buco libero altrove? Anche all’estero ridono di noi, come dimostrano queste foto…

Troppo comodo parcheggiare, e i turisti stranieri non sanno se ridere a piangere

Siamo a Reggello, nella splendida Toscana, a poca distanza dall’ingresso dell’autostrada A1. Qui Ewiva, la società creata da Enel e da Volkswagen, ha installato una ricarica da 300 kW prodotta da Alpitronic, su uno spazio pubblico di fronte a un’Osteria che fa anche da affittacamere. Il posto ideale per un sosta: il tempo di mangiare qualcosa e si riparte con la macchina carica. Se non fosse che…Se non fosse che, come ha documentato su Twitter Felix Hamer, un blogger olandese che si firma Electric Felix, di fatto lo stallo è perennemente occupato da auto termiche. Una via l’altra, non un episodio isolato, peraltro parcheggiate alla meno peggio. Comunque impedendo a chi avrebbe bisogno di ricaricare di farlo e a Ewiva di incassare un corrispettivo per il servizio che eroga e su cui ha investito.

Anche se tutto il mondo è paese, capita anche in Olanda che..

In una zona piena di turisti stranieri non ci facciamo una gran figura e i commenti sui social lo confermano. Anche se pochi giorni un nostro lettore ha pizzicato dei furbetti della ricarica in azione proprio in Olanda, al confine con la Germania, come documentato da questo articolo. Val la pena ricordare a tutti, Polizie Locali in primis, che il Codice della strada parla chiaro in riferimento a questi comportamenti. Ecco il testo dal sito del Ministero: “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Possibile che nessuna provveda a reprimere questi comportamenti incivili?