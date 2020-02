Troppi abusivi fermi nelle colonnine, “fate qualcosa”

Troppe abusivi fermi nelle colonnine, “fate qualcosa”. Da Roma a Milano, ma non solo, arrivano i racconti chi fatica a ricaricare per la cronica inaccessibilità degli spazi.

Troppi abusivi nella civilissima Milano…

L’ultima protesta è arrivata da Milano, da un addetto ai lavori come Franco Barbieri, fondatore di EvWay: “E anche oggi a @ComuneMI #A2A le stazioni di ricarica sono occupate dal solito abusivo e gli ausiliari del traffico e vigili voltano lo sguardo“, ha scritto sul suo profilo Twitter.

Per poi rincarare la dose: “Due ore dopo aver chiamato numero 020208 e chiesto intervento @ComuneMI. Non una, ma due auto che bloccano le prese. Ho fermato pattuglia vigili #1140 che passava proprio davanti, dicono che loro non possono fare nulla“. Barbieri ha allegato anche una fotografia (sopra) che documenta la situazione, evidentemente ricorrente.

…per non parlare della Capitale

Non è che a Roma le cose vadano meglio. Anzi. Sul nostro sito (clicca qui) Silvia ha raccontato quant’è difficile ricaricare la sua Renault Twizy: “Le colonnine di ricarica pubbliche sono pochissime e mal distribuite… Tanto che molte zone sia periferiche che a ridosso del centro, ne sono completamente sprovviste. E’ naturale quindi che quelle poche che ci sono in centro vengono prese d’assalto…

A questa carenza si deve aggiungere la solita mancanza di senso civico…le poche colonnine spesso sono occupate da auto non elettriche in sosta vietata. O da mezzi elettrici, ma che stazionano per ore occupando la presa per risolvere il problema della mancanza di parcheggio.. A questo scenario vanno aggiunti i proprietari di Suv e di auto gigantesche elettriche, i quali non si sognano minimamente (viste le dimensioni) di fermarsi perpendicolarmente al marciapiede. Consentendo, laddove possibile, l’uso contemporaneo di due prese…e impedendone l’uso agli altri utenti“.

Bisogna poter punire gli abusivi

Il problema non è un’esclusiva delle grandi città. Anche nel civilissimo Nord-est. Una testimonianza tra le tante è arrivata anche nel racconto che Gabriele ha fatto dei suoi 135 mila km con la Golf elettrica su e giù per il il Trentino Alto-Adige. Anche lì piazzole occupate abusivamente, in quel di Brunico.

Morale della favola: non basta metterle le colonnine. Bisogna anche mantenerle in funzione (e questo è un altro problema) e individuare misure per punire chi le occupa abusivamente. Se davvero si vuole incentivare la mobilità elettrica, anche questo serve. Per non punire ingiustamente chi ha avuto il coraggio e la sensibilità di passare a un’auto a emissioni zero.