Tre nuove Ionity: Conegliano, Fiano e Lecce

Tre nuove Ionity sono state aperte negli ultimi giorni del 2022: una al Nord (Conegliano), una al centro (Fiano Romano) e una al Sud (Lecce).

Tre nuove Ionity, tutte HPC, ma ancora tutte fuori autostrada

Non potendo ancora accedere alle aree di servizio autostradali (i bandi si fanno attendere), l’azienda fondata dai principali brand tedeschi dell’auto ripiega altrove. Sempre con le sue stazioni HPC da 6 chargers ciascuna, con potenza fino a 350 kW nominali sul singolo connettore. Nel nord Italia è stata aperta al pubblico l’area di ricarica di Conegliano, in provincia di Treviso, presso il Centro Commerciale Conè. In uno snodo ritenuto fondamentale per collegare con maggiore efficienza l’area tra Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E anche per fornire un servizio migliore alle migliaia di turisti che ogni anno si muovono verso la zona dei laghi. Nel centro è stata attivata la stazione di Roma Nord, a Fiano Romano, presso l’Hotel Hampton by Hilton. Nel sud, infine, è ora disponibile la stazione di ricarica di Lecce, presso il 8piuhotel, pensata per essere un punto di sosta strategico per il turismo estivo nel Meridione.

Siamo a 25 stazioni e altre 5 sono in arrivo

25 stazioni attive, per un totale di 134 High Power Chargers con standard europeo CCS COMBO 2. Mentre altre 5 stazion sono in costruzione (Napoli Afragola, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Mondovì e Cavaglià). L’azienda di Monaco di Baviera sta dando un suo contributo a colmare il gap più rilevante di cui soffre la rete italiana di ricarica. Ovvero la scarsità di stazioni ad alta potenza, più volte denunciata dai clienti e anche dalle principali Case auto. Un gap che si sta pian piano colmando grazie anche alle continue aperture di altri operatori come Ewiva (la joint-venture tra Enel X Way e Volkswagen), Be Charge Plenitude (ENI) e Atlante. Oltre alle stazioni inaugurate da Free To X sulla rete di Autostrade per l’Italia, un network che ha raggiunto quota 40. Quanto alle tariffe di Ionity, sono differenziate a seconda che si sia o meno clienti dei brand fondatori. Con le ultime attivazioni, la rete Ionity in Italia contaper un totale dicon standard europeo CCS COMBO 2. Mentre altre 5 stazion sono in costruzione (). L’azienda di Monaco di Baviera sta dando un suo contributo a colmare il gap più rilevante di cui soffre la rete italiana di ricarica. Ovvero la scarsità di stazioni ad alta potenza, più volte denunciata dai clienti e anche dalle principali Case auto. Un gap che si sta pian piano colmando grazie anche alle continue aperture di altri operatori come(la joint-venture tra Enel X Way e Volkswagen),(ENI) eOltre alle stazioni inaugurate dasulla rete di Autostrade per l’Italia,che ha raggiuntoQuanto alle tariffe di Ionity, sono differenziate a seconda che si sia o meno clienti dei brand fondatori.