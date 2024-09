Traversata Baltico: spesa barca termica 750 euro, elettrica 40/50

La traversata in mare conviene farla in elettrico, soprattutto quando è possibile utilizzare i foil. Candela Boats con batteria Polestar lo ha dimostrato attraversando il mar Baltico da Stoccolma alle isole Åland in Finlandia, per un totale di 150 miglia. Ha speso 40/50 euro contro i 750 euro di quella spinta dal motore termico. E il serbatoio termico è stato riempito sei volte, la batteria è stata ricaricata solo tre volte.

Con i foil la barca vola e si risparmia: 45/50 euro contro 750

Per la prima volta una barca elettrica ha attraversato il Mar Baltico. Debutto e record firmato dall’aliscafo Candela C-8. Mollati gli ormeggi a Stoccolma la barca ha raggiunto la regione autonoma finlandese delle isole Åland. Traversata veloce con andata e ritorno. Si può fare in elettrico e risparmiando: «Costi inferiori del 95% – sottolineano da Candela – rispetto a una barca alimentata a combustibili fossili».

Con i foil la barca emerge dall’acqua, riduce l’attrito, serve meno energia e si risparmia. Il dato economico è quello che vuole far emergere Gustav Hasselskog, Ceo e fondatore di Candela. «L’obiettivo era dimostrare che i viaggi marittimi a emissioni zero non solo sono possibili oggi, ma che le navi e le barche elettriche sono molto più economiche da gestire rispetto a quelle alimentate a combustibili fossili».

La barca di dimensioni simili che ha accompagnato il viaggio, alimentata a benzina, ha dovuto fare rifornimento per sei volte spendendo in tutto 750 euro. Mentre Candela C-8 «ha consumato 213 kWh di energia, per un costo di circa 40-50 euro».

Traversata con tre soste per la ricarica

Il test a bordo dell’ultima versione di Candela C-8 è iniziato alle 6 del mattino da Frihamn a Stoccolma, poi una sosta per la ricarica a Kapellskär in territorio svedese, e all’ora di pranzo ha tagliato il traguardo a Mariehamn, capitale e principale città delle Isole Åland, una regione autonoma della Finlandia.

Un evento, visto che l’equipaggio è stato accolto da una delegazione guidata dal premier delle Åland, Kristin Sjögren.

Alle 18 percorso inverso con altra tappa di ricarica a Kapellskär e alle 23:30 l’arrivo a casa. A Stoccolma.

Nella rotta si è fatto riferimento all’infrastruttura di ricarica esistente in collaborazione con l’operatore Kempower che a Kapellskär ha messo a disposizione un caricabatterie su ruote da 40 kW collegato alla rete elettrica del porto. A Mariehamn, in Finlandia, la barca è stata collegata alla presa trifase del porto turistico.

«Avevamo l’ansia da autonomia, ma non per Candela. Ironia della sorte la barca a benzina del fotografo ha dovuto fare rifornimento sei volte durante il viaggio, mentre noi solo tre ricariche. Lo svantaggio delle barche elettriche è la loro breve autonomia, a causa degli scafi tradizionali che consumano così tanta energia» dice Gustav Hasselskog.

La ricarica mobile di Kempower

«Kempower è orgogliosa di contribuire all’elettrificazione della nautica da diporto per avere acque e aria più pulite. Le barche elettriche combinate con l’idrofoiling offrono la migliore efficienza possibile. Il nostro caricabatterie mobile è una soluzione plug-and-play che si integra perfettamente con le reti elettriche già disponibili in molti porti turistici» commenta Antti Vuola, manager Kempower che ha sostenuto la traversata.

Intanto, dopo la traversata, Candela sta preparando il debutto di Candela P-12, il mini traghetto da 30 passeggeri che a breve inizierà ad operare sulla rotta Ekerö-Stoccolma Municipio. «Si prevede che dimezzerà i tempi di viaggio, non produrrà scie dannose e raggiungerà velocemente il centro città». Questi mini traghetti sono stati venduti a diverse città in diversi Paesi: da Berlino alla Nuova Zelanda.

«Possiamo facilmente elettrificare il trasporto pubblico costiero a costi molto bassi, non solo in Svezia ma in tutto il mondo. Serve solo la volontà politica di effettuare il passaggio», conclude Gustav Hasselskog.

La navigazione è sempre più sostenibile. Sarà il tema dell’evento che si terrà il 17 settembre a Riva del Garda, a Palazzo Martini in via Maffei 18. Per saperne di più clicca sul link.

