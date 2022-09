Transizione elettrica intelligente: non contano quante auto, ma quali

Per abbattere le emissioni con una transizione elettrica intelligente conterebbe molto di più identificare quali auto convertire anzichè quante auto; incentivandone la sostituzione in modo mirato, i benefici sarebbero fino a dieci volte superiori. E’ il dirompente risultato di uno studio realizzato dai ricercatori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale (Diag) della Sapienza Università di Roma. Lo studio compare sul numero di settembre della rivista scientifica Nature Sustainability.

C’è un piccolo club di grandissimi inquinatori

Lo studio dimostra che basterebbe la transizione elettrica dell’1 % “giusto” dei veicoli per ridurre di colpo l’inqinamento del 10%. Quali sono le auto “giuste”? Sono quelle utilizzate sistematicamente su percorsi ripetitivi. La ricerca non lo dice, ma probabilmente si tratta di quelle dei pendolari casa-lavoro o delle flotte commerciali per le consegne.

I ricercatori hanno monitorato tre città campione: Roma, Firenze e Londra. Utilizzando sofisticati algoritmi matematici, tracciamenti di geolocalizzazione e strumenti di rilevazione sul campo, il team italiano ha dimostrato che il 10% circa dei veicoli rientra nella categoria dei grandi inquinatori ed è responsabile di oltre la metà delle emissioni complessive. Viaggiano regolarmente su una minoranza di percorsi cittadini (uno ogni dieci) dove però si concentra il 60% delle emissioni veicolari di tutta la città. Sia emissioni climalteranti (CO2) sia gas di scarico nocivi per la salute. E questo non dipende dal volume del traffico, dalla quantità di chilometri percorsi o dalle caratteristiche del veicolo. Dipende invece da come si muove il traffico su quei percorsi, e da come vengono guidati quei veicoli.

Fino al 90% delle emissioni sul 10% delle strade

In particolare il 10% dei veicoli più inquinanti contribuisce per il 47,5 % alle emissioni totali di CO2 a Firenze, al 50,5% a Roma e al 38,5% a Londra. E ancora: a Firenze e Roma, il 10% delle strade si associa a oltre il 90% della CO 2 emessa. A Londra l dao scende al 56,7%).

Il team di ricerca ha affettuato anche alcune simulazioni (tabella qui sopra) per cercare di capire gli effetti di interventi via via più mirati. Da qui la dimostrazione scientifica che rendendo elettrico anche solo l’1% dei veicoli privati più inquinanti in un centro urbano, la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe pari a quella ottenuta se una quantità 10 volte maggiore di veicoli scelti a caso fossero elettrici. Risultati analoghi si ottengono dall’applicazione dell’home working mirato ad evitare i viaggi sistematici casa-lavoro di una porzione della popolazione.

Basta interventi a casaccio: ora incentivi mirati

Mirco Nanni, ricercatore di Cnr-Isti che ha condotto lo studio e direttore del Kdd-Lab sottolinea quindi l’importanza di scelte mirate, sia in emergenza (targhe alterne e blocchi del traffico) sia sul medio-lungo periodo con gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche con rottamazioe. Interventi rivolti all’universo intero del parco veicolare, infatti «sono incredibilmente meno efficaci di politiche di riduzione delle emissioni mirate» a parità di costo per il bilancio pubblico. Quindi anche eventuali nuovi incentivi all’elettrico «dovrebbero essere concepiti per chi inquina di più».

Ma chi inquina di più? «Dal nostro lavoro emerge che chi si sposta in modo più prevedibile, come nel tragitto casa-lavoro, è responsabile di una maggiore fetta di emissioni di chi ha, invece, un comportamento di mobilità più erratico ed imprevedibile», spiega Luca Pappalardo ricercatore del Cnr-Isti e coordinatore dello studio.

Nel mirino spostamenti casa-lavoro e flotte aziendali

Anche se il team di ricerca non scende nello specifico di quali sarebbero le misure mirate più efficaci e di come adottarle, è evidente che tutti gli sforzi andrebbero concentrati sui pendolari e sulle flotte di servizio aziendali. Quindi la gran parte degli incentivi dovrebbero andare per favorire alternative meno inquinanti per gli spostamenti casa-lavoro.

Più servizi pubblici, taxi e bus rigorosamente elettrici, smart working mirato e micromobilità elettrica per i pendolari; un’ ampia gamma di agevolazioni per i pendolari che non possono fare a meno dell’auto, ma potrebbero passare all’auto elettrica disponendo ad esempio di ricariche su tutti i luoghi di lavoro, a tarifffe calmierate.

Sul fronte delle aziende l’obiettivo dovrebbe essere una transizione elettrica intelligente di tutte le flotte, partendo dai veicoli strumentali e dai trasporti dell’ultimo miglio.

La rete di ricarica pubblica, infine, dovrebbe avere la massima capillarità in prossimità di quel 10% del tessuto stradale urbano che contribuisce a gran parte delle emissioni.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —