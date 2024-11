Tornare al termico? Dopo 4 anni ci sto pensando…

Tornare al termico? Ci sto pensando… Marco spiega perchè, dopo 4 anni (positivi) con una eNiro, la prossima auto potrebbe essere diesel o GPL. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tornare al termico dopo 90 mila km e 4 anni in elettrico? Per lavoro ora viaggio molto e le soste…

“Sono da 4 anni l’entusiasta possessore di una Kia eNiro 1° serie, 64 kWh, Evolution. Full optional, con anche OBD da 11kW (optional di 500 euro), che ha appena scavallato in scioltezza i 90mila km. A casa ho anche il fotovoltaico. Mai avuto motivo di lamentarmi di nulla e, esclusi i primi 3/4 mesi, non so cosa sia l’ansia da ricarica. Tuttavia dopo l’ultimo lungo viaggio sto pensando di tornare al termico, GPL o Diesel, e spiego perchè. Le mie dinamiche lavorative stanno cambiando, in settimana ho dovuto raggiungere il Friuli dalla Campania, quindi coprire oltre 800 km ed il giorno successivo il ritorno, per un totale di 1.642 km. La mia e Niro ha, purtroppo, un solo difetto: la velocità massima di ricarica è di soli 77kW, il che si traduce in soste lunghe alle colonnine, ma su questo tornerò dopo. La mia sorpresa più grande è stata realizzare quanto ho speso per coprire questi 1.600 km. Ho caricato solo ai Supercharger Tesla, col piccolo disagio di dover uscire dall’autostrada, con l’abbonamento di 9,99 euro. E, nonostante questo, ho speso la bellezza di 145,54 euro“.

Tempi di ricarica troppo lunghi e spesa eccessiva rispetto a diesel e GPL

“Con un buon diesel avrei speso uguale o poco meno, con un Gpl avrei avuto un risparmio più consistente. E non avrei avuto il fardello delle soste. Sommando tempi dall’app Tesla, ho passato a ricaricare 1 ora e 50 minuti il primo giorno (partivo da casa carico al 100%) e ben 3 ore e 33 minuti il secondo. Se non sbaglo i calcoli, parliamo della bellezza di 5 ore e 23 minuti per 1.600 km. Francamente insostenibile, nonostante la consolazione che la vettura è fantastica. E consumi pochissimo: parliamo di tutta autostrada con cruise impostato attorno ai 140 e guida autonoma livello 2. Se le mie esigenze di spostamento diventano queste, mi sembra insostenibile rimanere elettrico. E mi vedrò costretto a vendere l’auto (annuncio sul vostro sito doveroso!). Vi ringrazio per il vostro bel lavoro e chiedo come la pensate, oltre a consigli se convenga permutare per un’altra elettrica (credo solo Tesla sia conveniente). Con un’amara considerazione: ho avuto la pazienza di uscire e ricaricare ai SUC, ma con Free to X avrei speso quasi il doppio, con costi da supercar. Una stortura insopportabile“. Marco Bergamin

Tornare al termico? Con l’elettrico si può spendere meno e ricaricare molto più in fretta

Risposta. Effettivamente è impensabile affrontare un lavoro che ti costringe continuamente a lunghi spostamenti con un’auto che non va oltre i 77 kW in ricarica. Da questo punto di vista la Tesla Model 3 è certamente un’opzione valida: si carica con punte di potenze pari al triplo. E l’autonomia, nella versione Long Range a trazione posteriore, arriva a 702 km, il che significa che in autostrada si possono fare 500 km veri, con soste molto più rapide. Oltretutto, guidando una Tesla, nei Supercharger la spesa è inferiore rispetto a quella che si deve affrontare con auto di altre marche (non si pagano i 9,99 euro mensili). E infine: il lato economico è importante, ma c’è anche da considerare il vantaggio di viaggiare senza rumore e in totale assenza di vibrazioni. Chi viaggia parecchio, in genere lo apprezza molto. E tornare al termico, dopo essersi abituati ai pregi dell’elettrico, è sempre piuttosto complicato…

