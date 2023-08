Torino: poche colonnine e Ztl? Indagati i sindaci

Poche colonnine, troppe esenzioni per circolare sulla Ztl, debole promozione dei mezzi pubblici e dello sharing? I sindaci e i presidenti di Regione per queste omissioni rischiano il processo. Succede a Torino dove sono finiti indagati l’ex presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, e gli ex sindaci della città Piero Fassino e Chiara Appendino.

L’esposto del comitato Torino Respira, indagati per inquinamento ambientale

Sono i cittadini ad aver smosso le acque con l’esposto del Comitato Torino Respira convinto che gli amministratori avrebbero dovuto adottare misure più efficaci per ridurre i livelli di inquinamento dell’aria. Teoria sposata dalla Procura che ha chiuso le indagini su sette ex amministratori pubblici.

Nella loro pagina Facebook i componenti del comitato guidato dal presidente Roberto Mezzalama spiegano più nel dettaglio i contorni della vicenda: “I magistrati della procura hanno ipotizzato il reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) a carico degli amministratori pubblici regionali e comunali che si sono succeduti dal 2015 al 2019″

Questa la ricostruzione formale. In altri termini secondo il comitato e la Procura gli amministratori non hanno adottato misure adeguate a raggiungere il rispetto dei valori limite di concentrazione degli inquinanti nell’aria. Quelli previsti dalla normativa vigente “peraltro molto meno rigorosi di quelli suggeriti sin dal 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità“.

Politica colpevole del livello dell’inquinamento

Vediamo cosa dicono gli avvocati Marino Careglio e Giuseppe Civale che assistono il comitato: “Tale condotta, essenzialmente di carattere omissivo, ha concorso a cagionare la grave situazione di inquinamento che affligge l’aria di Torino“.

Sia ben chiaro: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non significa un rinvio a giudizio automatico. Insomma la vicenda giuridica potrebbe chiudersi a breve. Resta il dato della rilevanza data al tema dell’inquinamento atmosferico.

E parallela a questa vicenda il comitato ne sta seguendo un’altra: “Torino Respira sta anche affiancando, dal novembre 2022, l’azione legale contro la Regione Piemonte promossa da Chiara, insieme al compagno, nell’interesse del loro figlio di sei anni affetto da problemi respiratori causati dall’inquinamento atmosferico. In questo senso, guardiamo con interesse gli sviluppi dell’indagine rispetto alla posizione della Giunta regionale che si è insediata nell’estate del 2019”. Insomma si parte da un caso concreto e sale sul banco degli imputati anche l’attuale amministrazione regionale.

Mobilità elettrica e inquinamento dell’aria

Un altro aspetto interessante è la correlazione dell’inquinamento atmosferico con il sistema di propulsione dei veicoli che tanti vorrebbero ridimensionare. In altri termini il superamento della soglia di Pm10, biossido di azoto e Pm 2.5 doveva essere affrontato il più rapidamente possibile anche attraverso l‘incentivazione della mobilità elettrica.

Quindi, anche attraverso una comparazione con altre città, l’amministratore deve promuovere gli stalli per la ricarica e ridurre la circolazione dei mezzi inquinanti con le Ztl (e con poche esenzioni) e la promozione dell’uso dei mezzi pubblici e dello sharing.

A prescindere dagli esiti giudiziari della vicenda, fa riflettere che l’attenuazione dei problemi dell’inquinamento passi per gli esposti e non per iniziative della politica e di una maggiore coscienza dei cittadini.

