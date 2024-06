Test di certificazione falsificati, altri guai per Toyota

Test di certificazione falsificati, altri guai in Giappone per Toyota e altri quattro produttori di automobili e due ruote. Sono Honda, Suzuki, Mazda e Yamaha.

Test di emissioni falsificati, nuovo scandalo in Giappone

Con l’accusa di avere falsificato i test di certificazione di alcuni dei loro modelli, queste 5 notissime marche sono state messe sotto inchiesta dal ministero dei Trasporti giapponese. La vicenda ricorda quella che ha già scosso il produttore di mini-veicoli Daihatsu, filiale della Toyota, che è stata costretta a sospendere tutta la sua produzione in patria. Ed è stata in grado di riprenderla completamente solo dal mese scorso. In seguito allo scandalo, a gennaio il Ministero dei trasporti aveva chiesto ad altre 85 aziende del settore automotive operanti in Giappone di verificare se le loro pratiche di certificazione fossero conformi agli standard nazionali. E ha verificato appunto che cinque di loro avevano riscontrato e denunciato casi di frode, informa l’agenzia Radiocor- Il Sole 24 Ore.

Il ministero sospende le consegne dei modelli interessati

Il ministero dei Trasporti ha ordinato a questi cinque produttori di sospendere le consegne dei modelli interessati. Questo fino a quando non sarà verificata la conformità dei loro test di certificazione, dopo aver ispezionato i loro siti di produzione. Duro il commento del ministero. Le autorità hanno fatto sapere che, dopo il caso Daihatsu “è estremamente deplorevole che siano stati scoperti altri illeciti. Perché le azioni fraudolente legate alle richieste di certificazione dei modelli minano la fiducia degli utenti. E scuotono le fondamenta stesse del sistema di certificazione dei veicoli“. In pratica tutto il made in Japan dell’automotive, ad esclusione di Nissan, è coinvolta nella vicenda. E per la Toyota è l’ennesimi scandalo sul tema delle emissioni manipolate. Pochi giorni fa l’azienda di proprietà della famiglia Toyoda ha annunciato l’arrivo di nuovi motori ibridi di minor peso e volume, ma con maggiori prestazioni.

