Test del non tifoso/La Model 3 d’annata: addio Long Range

Dopo una prolungata pausa estiva, torna il nostro tester “non tifoso” Luca, questa volta a bordo di una Tesla Model 3 Long Range prima serie, anno 2020. Vecchiotta e si sente, soprattutto per il degrado della batteria

di Luca Sebastiani

Alzi la mano chi ama camminare con un tubo di scarico sotto il naso. La mia affermazione è provocatoria. Ma proprio da qui parte la questione veicoli a basso impatto ambientale (allo scarico) e poi a zero impatto (allo scarico). Senza dubbio rispetto a qualsivoglia veicolo euro 0 sono stati fatti passi da gigante per contenere le emissioni inquinanti. Difatti basta trovarsene uno davanti per rendersi conto di cosa emettevano quei veicoli che erano la maggioranza solo 25 anni fa. Vediamo come sono oggi i migliori veicoli BEV in circolazione, quali limiti e compromessi ancora oggi comportano nell’uso.

Premesso ciò, parliamo di Model 3 Long Range, vettura oramai arcinota al pubblico (anche a me che ne ho guidate in tutte le salse e di tutte le annate). Parliamo oggi di una prima serie del 2020 con all’attivo 145.000km.

Quel che manca nella prima serie

Niente pompa di calore, vetri doppi, ricarica Wireless per il cellulare, bagagliaio elettroattuato , etc.

Ho guidato questa vettura per 1 mese e poco più di 2000km, utilizzandola in 3 occasioni per viaggi medio corti (350 km andata e ritorno) e per l’uso lavorativo quotidiano.

Agosto è stato un mese in cui non ho usato molto l’auto e ho potuto ricaricarla a casa praticamene ogni giorno, sfruttando la produzione fotovoltaica del periodo.

A completamento dei dati con il mix di costi energetici e i consumi rilevati (17,8 kWh/100km al prezzo medio di 0,39 € al kWh) si ottiene una spesa di circa 7 € ogni 100 km percorsi. Potete confrontare con le vostre spese e le altre motorizzazioni.

Costi bassi, ma con il fotovoltaico a casa

Sono stati percorsi 2.115 km ad una media di 178Wh/km per una spesa di circa 125 euro, con temperature estive elevate (spesso intorno ai 35 gradi). Dei 2.115 km circa 600 sono stati percorsi in autostrada con velocità comprese tra i 120 e i 130 km/h indicati, il restante è stato percorso in statali e città.

Il contributo del fotovoltaico ha “regalato” circa 23 euro di energia, altrimenti il totale sarebbe stato 150 euro, ed è stato possibile gestendo accuratamente l’uso dell’aria condizionata in casa e la ricarica dell’auto.

Altrimenti l’impianto fotovoltaico da 3,3 kW non sarebbe stato in grado di fornire energia per tutto e siamo nei 3 migliori mesi di produzione. Considero la spesa con il fotovoltaico a zero in quando quest’anno l’impianto ha raggiunto il punto di pareggio.

Certo servirebbe almeno il doppio della potenza installata (anche triplo) per gestire casa e un’auto in ricarica, o in alternativa un sistema di accumulo abbastanza capiente (almeno 30 kWh). Tuttavia salvo tali impianti siano “regalati” con incentivi i tempi di rientro superano abbondantemente i 10 anni.

Ricarica, solita rete ma a prezzi doppi

– rispetto ad 1 anno fa i prezzi di ricarica sono aumentati tantissimo, nelle mie precedenti prove ricaricavo alle Free To X in autostrada con Be Charge a 0,35 € al kWh e i supercharger erano “cari”. Ora è l’esatto opposto. Caricare a meno di 0,6 € al kWh sulla rete pubblica è un miraggio che richiede mille e più app o offerte che variano anche a distanza di poche settimane. Dal punto di vista dei costi al km molto male rispetto ad 1 anno fa.

– Nelle zone di montagna in cui mi sono recato ( Cadore ) la situazione delle colonnine di ricarica non è cambiata, l’unico punto sicuro di ricarica è Borca di Cadore con il supercharger Tesla.

La batteria non è più quella di una volta

– L’auto in uso presentava un degrado della batteria del 14 % circa, dopo a 4 anni e mezzo e 145.000km. Rilevabile non solo dai dati raccolti ma “apprezzabile” anche nell’uso durante un viaggio medio-lungo. Con una Long Range “nuova” ho fatto la tratta Piove di Sacco – Tai di Cadore, andata e ritorno senza ricaricare in pieno inverno, con questa non è stato possibile farlo in estate ( sappiamo che i consumi sono inferiori in estate anche del 15%).

-il calore all’interno dell’abitacolo durante le giornate più calde si fa davvero sentire, i sedili in pelle ecologica uniti al tetto in vetro obbligano all’uso intenso del climatizzatore. Il problema è stato risolto con la nuova versione con i sedili raffrescati, tuttavia in certe giornate una tendina per il tetto potrebbe risolvere non pochi problemi. Anche la rumorosità interna è abbastanza elevata già a 90 km/h, altro problema mitigato nelle versioni più recenti.

– Durante il mese ho fatto in 3 occasioni la tratta Piove di Sacco – Tai di Cadore. Quando sono partito carico al 90% da casa perché preparato al viaggio ho dovuto recarmi al Supercharger di Borca una sola volta per poter rientrare.

Quando sono partito senza preavviso con batteria al 35% ho dovuto fare una sosta in andata e anche una al ritorno lungo la strada ai supercharger di Mogliano Veneto e di Conegliano, aumentando i tempi di viaggio di 35 minuti in andata e altrettanti al ritorno, non è poco e va considerato.

Non basta l’ecologia, bisogna evolvere

Se l’impatto ecologico può non attirare la maggior parte delle persone, la praticità e l’economicità devono essere messe al primo posto perché tali vetture si diffondano, altrimenti il rischio che rimangano di nicchia ancora per molto tempo è concreto.

Qui gli altri articoli del nostro tester “non tifoso”:

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–