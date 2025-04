Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tesla o Audi? Y o Q4? Simone è indeciso, anche se le sue preferenze sembrano propendere più per la prima, pensando al futuro valore residuo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che l’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Tesla Y o Audi Q4? E quale delle due avrà più valore nel mercato dell’usato?

“S ono indeciso tra una Tesla Model Y RWD nuova a 42 mila euro e una Audi e-Q4 40 del 2023 a 36 mila euro con 10 mila km. I miei dubbi sono che con l’Audi i consumi sono alti e non vi è efficienza ed esperienza sull’elettrico. Tra quattro anni la mia Audi non varrà nulla? Chi la compra una elettrica con 100 mila km? Con Tesla mi sentirei sicuro, perchè vi è mercato. Che cosa ne pensate? Grazie e saluti “. Simone Loria

Molte cose da soppesare prima di decidere

Risposta. Dipende da che cosa si va cercando. Dell’Audi Q4 (versione 35) abbiamo appena pubblicato una recensione decisamente positiva da parte di un lettore che ha percorso in due anni 42 mila km senza problemi. Ed è difficile negare che l’attenzione ai dettagli e la qualità costruttiva dei brand premium tedeschi sia diversa da quella di Tesla. Per fare un confronto tra le due auto che Le interessano, però, avremmo bisogno di sapere esattamente qual è la versione della Q4 che Le interessa. Dipende da che cosa si va cercando. Dell’Audi Q4 (versione 35) abbiamo appena pubblicato unada parte di un lettore che ha percorso in due annisenza problemi. Ed è difficile negare che l’attenzione ai dettagli e la qualità costruttiva dei brand premium tedeschi sia diversa da quella di Tesla. Per fare un confronto tra le due auto che Le interessano, però, avremmo bisogno di sapere esattamenteche Le interessa.

Se è la 45, il prezzo ci sembra interessante: l’autonomia dichiarata è di 526 km e il consumo medio è di 16,7 kWh/100 km. Contro i 455 km della Model Y RWD, con 15,7 kWh/100 km. Quanto all’accelerazione, nello 0-100 siamo a 6,0 secondi per l’Audi e a 6,6 per la Tesla. Ma in realtà non si tratta di due versioni direttamente confrontabili, dato che la Model Y RWD ha una batteria con una capacità inferiore (50 kWh contro 82). E un prezzo nel nuovo decisamente diverso, con ben 16 mila euro di differenza (a favore di Tesla). Quanto all’usato, è vero che finora le quotazioni della marca di Elon Musk hanno retto meglio di tutta la concorrenza elettrica. Insomma, ci sono un po’ di cose da soppesare, a partire dallo stato di salute dell’Audi di seconda mano.