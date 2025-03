Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 10-2020

– km: 145.000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Udine

– Prezzo: 62 mila euro

Tesla Model S Ludicrous+ Raven Edition del 2020 vendesi. La propone un lettore friulano. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Tesla Model S Ludicrous+ del 2020 con 145 mila km

Eco il testo dell’annuncio: “Vendo Tesla Model S Raven edition. A differenza delle Model S P100 e P100D questo modello, a 2 motori elettrici, adotta il motore posteriore a magneti permanenti, ovvero il modello della Model 3 e Model S versione 2021. Le sospensioni sono pneumatiche quindi regolabili da pad.

La vettura ha delle parti wrappate (adesivo) nella stessa tinta del corpo vettura, alcuni dettagli verniciati di rosso (come i loghi tesla), oltre che vetri leggermente oscurati

Cerchi e ruote: sono montati 4 pneumatici estivi nuovi (montati marzo25) con cerchi 21″. Più sono disponibili altri 4 cerchi da 21″ comprensivi di pneumatici invernali + 4 cerchi da 19″ senza pneumatici

Inclusa colonnina di ricarica TESLA da 6kW per installare a casa e cavo di ricarica Schuko (per chi non avesse la possibilità di installare la colonnina). Il primo proprietario è Tesla Milano, la vettura è Iva esposta (se l’acquisto viene fatto da un azienda l’Iva è parzialmente deducibile): Importo dell annuncio comprensivo di iva“. Il prezzo richiesto è di 62 mila euro, per contatti potete scrivere alla mail giacomomarussi@gmail.com

