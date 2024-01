Anno : marzo 2023

Km: 13.800

Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Treviso

Treviso Prezzo: 34 mila euro

Tesla Model 3 seminuova (è del marzo 2023, con 13.800 km) vendesi. La propone un lettore veneto, Marco per “allargamento famiglia”. Per vendere il vostro mezzo elettrico (non solo auto), scrivete a info@vaielettrico.it .

Ecco come Marco illustra la sua Tesla e spiega i motivi che lo inducono a vendere: “Vi seguo ormai da diversi anni e apprezzo molto il lavoro che state facendo. In famiglia siamo totalmente elettrici dal 2020 con grande soddisfazione e non riusciamo proprio a capire chi si schiera contro il mondo delle auto elettriche. Causa imprevisto allargamento della famiglia, sto cercando di vendere/sostituire con un’auto elettrica più spaziosa (tipo Volkswagen ID.4/ID.5) la mia Tesla Model 3 RWD praticamente nuova. È del marzo 2023, i Km attuali sono 13.800. Colore bianco, perfetta come uscità dal concessionario. Prezzo richiesto 34.000 euro. Vi ringrazio. Marco da Treviso“. A fianco e sopra trovate le foto che ci ha mandato. Per contatti: marcogtd87@gmail.com o info@vaielettrico.it

