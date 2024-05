Anno : 2020

Tesla Model 3 LR 2020 vendesi. La propone Massimiliano, un lettore calabrese. L’auto ha percorso 67 mila km e ha la versione avanzata dell’Autopilot.

Tesla Model 3 LR 2020 con 67 mila km e batteria 94,1%

Massimiliano allega alla sua mail anche il check della batteria (foto sotto), che attesta un’ottima capacità residua, pari al 94,1%. Ma ecco come descrive l’auto che mette in vendita: “Salve, mi chiamo Massimiliano vivo a Cosenza e vorrei proporre in vendita la mia Tesla Model 3 Long Range del 2020. L’auto ha percorso 67.000 km, è stata rigommata da meno di un mese. Come optional possiede la versione avanzata dell’Autopilot (3.800 euro). È in garanzia totale fino a giugno 2025 e su batterie\motori fino a giugno 2028. Come prezzo chiedo 25.000 euro, grazie”. Per contatti: maxcervone1@gmail.com oppure info@vaielettrico.it

