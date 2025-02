Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 2023 Km: 13.500

Stato Batteria: n.d.

Luogo: provincia di Modena Prezzo: 34.000 euro

Tesla Model 3 2023 con solo 13.500 km vendesi. La propone una lettrice di Modena. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it . Tesla Model 3 2023 con solo 13.500 km in vendita in provincia di Modena

Per ragioni personali la nostra lettrice è costretta a privarsi della sua Tesla Model 3. Ecco il breve annuncio che ci ha iniviato: “Vendo Tesla Model 3 modello base, bianca con 13.500 km percorsi, con pacchetto Premium. L’auto è perfetta, come nuova, caricata nei Supercharger Tesla o con colonnina Wall box . Vi ringrazio anticipatamente per il Vostro aiuto“. Il prezzo richiesto è di 34 mila euro, trattabili. Per contatti ci si puà rivolgere direttamente alla proprietaria dell’auto all’indirizzo mail leilamilonelaura@gmail.com oppure a info@Vaielettrico.it