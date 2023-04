Tesla guadagna meno, ma terrà i prezzi bassi

Tesla guadagna mano, ma i prezzi resteranno bassi e, forse, ci sarà spazio per ulteriori contrazioni. È la morale che si trae dal bilancio del 1° trimestre 2023.

Tesla guadagna meno, ma punta sui volumi

I ricavi continuano ad aumentare (+ 24% a 23,3 miliardi di dollari), ma l’utile netto scende del 24% a 2,5 miliardi di dollari. È l’effetto della clamorosa politica di ripetuti ribassi dei listini messa in atto in tutto il mondo, Italia compresa. Con l’effetto di spingere le immatricolazioni (la Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in assoluto in Europa nel trimestre), deprimendo però i profitti. Ma il marchio di Elon Musk non pensa affatto di fare marcia indietro. La politica di prezzi bassi continuerà, per dare un’ulteriore spallata ai concorrenti, che i listini continuano ad aumentarli: “Nell’attuale contesto macroeconomico, consideriamo quest’anno un’opportunità unica per Tesla”, spiega l’azienda. “Poiché molte case auto stanno affrontando sfide con l’economia unitaria dei loro programmi EV, miriamo a sfruttare la nostra posizione di leader di costo. Ci concentriamo sulla produzione in rapida crescita, sugli investimenti in autonomia e software del veicolo e sul mantenimento dei nostri investimenti…“.

Model Y l’auto più venduta in Europa in assoluto nei primi tre mesi 2023

Il messaggio è: non ci interessa far soldi nel breve, i bilanci rimangono comunque floridi e c’è spazio per essere ancora più aggressivi. “Sebbene nel primo trimestre abbiamo implementato riduzioni di prezzo su molti modelli in tutte le regioni, i margini operativi si sono ridotti a un ritmo gestibile”, si legge ancora nel bilancio trimestrale . “Prevediamo una continua riduzione dei costi dei nostri veicoli, inclusa una migliore efficienza produttiva nei nostri stabilimenti più recenti e costi logistici inferiori“. Un avvertimento molto forte nei confronti dei concorrenti, confermato dai dati appena pubblicati dalla società specializzata Jato Dynamics. La Tesla Model Y si conferma in assoluto l’auto più venduta in Europa nel primo trimestre 2023, nonostante un prezzo non proprio alla portata di tutti. Si parte da 46.990 euro, contro i 12.350 della seconda classificata, la Dacia Sandero, e i 28.500 della terza, la Volkswagen T-Roc. E con un ritmo di crescita impressionante: +173%, per un totale di 71.683 immatricolazioni.