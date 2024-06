Tesla e non Tesla, la rabbia dei senza bonus

Tesla o non Tesla, resta la rabbia di chi è rimasto senza bonus: continuano ad arrivare sfoghi, anche da tanti acquirenti di brand diversi da quello di Elon Musk. Mentre la repentina scomparsa degli incentivi fa alzare il valore dell’usato.

Tesla e non Tesla…/ “Avevo prenotato una Model Y il 26 maggio…”

“Sono uno di quelli che ha prenotato una Tesla Y con gli incentivi il 26 maggio. E che il 30 di maggio ha ricevuto la richiesta da parte di Tesla di una serie di documenti, che ho immediatamente inviato. Purtroppo anche a me è arrivata la lettera da Tesla che mi comunicava che non era stato possibile accedere agli incentivi. Tre settimane prima di Pasqua mi ero recato in un centro Tesla della Lombardia in una città in cui ero di passaggio per poter vedere la M3 e la MY. Ed eventualmente prenotare un test drive, che più tardi feci effettivamente a Milano. L’addetto con cui mi sono interfacciato, dopo avergli esposto la mia intenzione di acquistare una Tesla, ma di voler attendere i nuovi incentivi, mi disse senza tanti complimenti di non contarci/sperarci. Chiesi: perché, se addirittura la volta prima erano avanzati dei fondi? A mezza bocca mi disse che agli incentivi avrebbero potuto accedere non solo i singoli cittadini, ma anche le società … Che avrebbero acquistato un grande numero di EV. Spero che chi di dovere controlli a chi sono finiti gli incentivi. Ne vedremo delle belle?“. Domenico la Torre

Tesla e non Tesla…/ Perché hanno raccolto tutti questi pre-ordini?

“Riporto la mia negativissima esperienza con il tentativo di acquisto di una Tesla Model Y. Il 24 maggio mi ha contattato un advisor Tesla dicendomi di anticipare l’ordine per portarmi avanti. Ero perplesso sul fatto di sottoscrivere sulla piattaforma un contratto con un prezzo di vendita diverso e ovviamente maggiore di quello a cui avrei avuto diritto, rottamando un Euro 2. Mi è stato risposto di non preoccuparmi, una volta dato l’anticipo di 250 euro sarei stato ricontattato per la fattura finale. Non mi sono fidato, ma ho preferito fissare un incontro per lunedì 3 giugno con l’intento di definire tutto quel giorno. Due ore prima dell’appuntamento, alle 12, mi è stata comunicata la disdetta. Motivo: gli incentivi si stavano esaurendo velocemente e non avrebbero potuto garantirmi la prenotazione. Il che mi fa capire una cosa: Tesla ha fatto una marea di preordini senza dare alcuna tutela legale ai clienti. Ora molti perderanno la caparra….e la pazienza. È inaccettabile che un cliente, e chissà quanti come me, non abbiano potuto recarsi in store a completare una procedura di acquisto per cui bastavano 15 min.“. Massimo

“Ho perso 9 mila euro di incentivi su una Prius, mi terrò la mia Euro 4”

“Mi aggiungo alla schiera degli esclusi raccontandovi la mia esperienza. Ho perso ben 9.000 euro di incentivo per l’acquisto di una Prius con rottamazione di una Euro 4. Ovviamente senza incentivo non posso più permettermi la spesa dell’ibrido plug-in, è facile immaginare il rammarico. Non sono rientrata nella prima giornata per un ritardo nella generazione del codice di bonifico. Nessuno si sarebbe immaginato che gli incentivi si vaporizzassero in meno di 9 ore. Il danno creato dalla politica del governo a mio avviso è molto grave. Non sembra che abbiano previsto gli scenari che si sarebbero prospettati ed ora, giorno dopo giorno, l’incertezza cresce. Come me chissà quanti altri avrebbe voluto passare ad un’auto green aiutati dallo Stato. 40.000 euro sono proibitivi, il prezzo con incentivi era sceso a 32.000 e sarebbe stato accessibile. Di certo non mi orienterò sulle fasce meno inquinanti dell’incentivo. Continuerò con la mia Euro 4 finchè non potrò permettermi la Prius o un’elettrica. Queste non sono politiche green. Solo specchietti per le allodole“. Ambra

“Ora senza incentivi non possiamo permetterci neppure una Spring…”

“C ome tanti italiani che si aspettavano di sostituire la vecchia auto benzina o Diesel euro 1/2/3/4 sono rimasto deluso da questo modo operandi del nostro governo. Ha favorito le società di noleggio, che rinnoveranno il loro parco auto recente (massimo 2/3 anni ). Questa pratica è scorretta, i soldi degli incentivi andranno gran parte alle multinazionali e non ai cittadini con auto vecchie e molto inquinanti. Bastava imporre un vincolo con la rottamazione auto oltre i 10 anni. Io come la maggioranza posseggo due auto, una VW Lupo euro 4 del 2001 con 150.000 km ed una VW Golf euro 5 Gasolio del 2013 con anch’essa 160.000 km, le usiamo io e mia moglie abbiamo un Isee di 36000 €. A settembre /ottobre, quando vi saranno i blocchi alla circolazione di queste auto, le useremo ugualmente: troppo oneroso acquistare a prezzo pieno anche una semplice Dacia Spring a 18.000 €. Vi seguo da tempo e spero che in Italia vi sia un cambiamento a tutti i livelli, altrimenti il progresso come diceva Henry Ford, non sarà per tutti... “ . Giovanni Braido

L’auto non l’ho presa, per di più con la beffa che il mio usato…

“A dicembre 2023 decido di cambiare la mia Spring, di cui ero contentissimo, per passare ad un’altra elettrica con più autonomia. Mi rivolgo a una piattaforma di vendite on line (Privacar) di auto usate e concordiamo il prezzo in 13.000 euro. A febbraio 2024 mi contattano per dirmi che il prezzo troppo alto, in virtù degli eco-incentivi. Abbassiamo a 11.000. Il 25 maggio, giorno d’uscita del decreto, anche in virtù del fatto che su Eurotax quotava tra 5.000 e 7.400 euro, vendo la mia Spring per soli 7.000 euro ad un altra società (Noi Compriamo Auto). Decido quindi di prenotare la Tesla il 28 maggio convinto di riuscire ad usufruire degli incentivi. Lunedì 3 giugno succede ciò che tutti sappiamo, gli incentivi finiscono in poche ore e sono tra quelli che non è riuscito a rientrare. Oggi mi chiama il primo intermediario (mi era sfuggito di comunicare la vendita dell’auto.) E mi comunica che avevano riposizionato la Spring a 13.000 euro subito dopo il 3 giugno, trovando un compratore. Non so quanti si sono trovati nella mia stessa situazione, ma l’inaccettabile ritardo con cui è stato pubblicato il decreto ha creato una fortissima distorsione del mercato. “ . Salvatore Calasso

“Rimettano in gioco i soldi avanzati lo scorso anno”

“Volevo segnalarVi che anch’io, come tanti, sono rimasto a “bocca asciutta”… Purtroppo non sono riuscito in “maniera furba” ad effettuare un preordine per l’auto elettrica che volevo acquistare. Dai dati dei precedenti anni, in cui risultavano fondi per l’elettrico inevasi, ero tranquillo che, se pur di importi maggiori per l’anno 2024, sarebbero durati almeno una settimana.Così non è stato…! Non va assolutamente bene…! Sono molto deluso da questo modo di governare la sostenibilitá green. Complimenti a tutti di Vaielettrico per come state testimoniando l’indignazione dei cittadini per quanto accaduto. Speriamo che i fondi scomparsi dell’anno 2023 ricompaiano a favore delle persone fisiche“. Massimo De Petrillo