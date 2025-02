Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tesla coinvolta in un incendio, ma batteria salva: un lettore ci segnala un incidente avvenuto negli USA, con conseguenze rassicuranti in termini di sicurezza. Un altro contesta l’allarmismo invece di un fuzionario dei Vigili del Fuoco di Cremona. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla coinvolta in un incendio, bruciacchiata funzionante e batteria intatta Perché tanta disnformazione?

“Dato che spesso la disinformazione sulle auto elettriche ci regala perle sui presunti pericoli collegati all’incendio delle batterie, volevo segnalarvi questo VIDEO su X, l’ex Twitter. Mostra una Tesla, coinvolta suo malgrado nell’incendio di un’abitazione, che ne esce bruciacchiata e malconcia ma ancora in qualche modo funzionante. E senza che la batteria abbia preso fuoco o sia ‘esplosa’, come amano dire spesso i media“. Marco Pontello

Un seminario dell’Ordine degli ingegneri con affermazioni discutibili: come replicare?

“Il 5 febbraio ho presenziato a un seminario dell’Ordine degli ingegneri di Brescia, ‘Gli accumulatori al litio e gli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici‘. Relatore Andrea Foggetti, funzionario Vigili del fuoco di Cremona e responsabile Nia Lombardia. La presentazione è stata proposta in maniera ‘terroristica’, concentrandosi su incendi di batterie di auto elettriche. Per poi ampliare agli altri tipi di accumulatori (è apparso poi evidente, ma non esplicitato, come in realtà siano altri tipi di accumulatori molto meno tecnologici e i contesti molto diversi a dare i maggiori problemi). Inutile dire che questa modalità ha stimolato l’odio dei no-watt, dimentichi di avere tra le mani un cellulare, un tablet, un notebook e altri dispositivi coni batteria al litio. Non sono stati presentati dati sull’incidenza dell’eventualità di incendio in caso di impatto tra veicoli elettrici e termici. Dato favorevole ai veicoli elettrici e che ho dovuto fornire io (preso da Motus-E) quando Foggetti ha dichiarato che “in caso di veicoli elettrici sicuramente la probabilità di incendio è maggiore“. Asserzione doppiamente grave, non supportata da dati. I Vigili del fuoco stanno predisponendo misure di sicurezza esageratamente discriminatorie nei confronti dei veicoli elettrici. Come affrontare la disinformazione?”. Ing. David De Regibus

Risposta. In effetti le statistiche dicono che gli incendi che coinvolgono le batterie di auto elettriche, in caso di incidente, sono eventi piuttosto rari. Meno frequenti dei casi di fiamme che finiscono per avvolgere auto tradizionali, con motori endotermici. Il fatto è che quei pochi casi hanno una eco enorme sui media e sui social network, alimentando l’idea che esista un maggior pericolo. Quanto ai Vigili del Fuoco, di cui abbiamo massima stima per il lavoro fondamentale che svolgono, a livello locale negli anni abbiamo sentito prese di posizione ben diverse in materia. Forse sarebbe bene che arrivasse un chiarimento a livello nazionale su effetti e rischi per i vari tipi di alimetazione in caso di incidente. Questo dopo la circolare degli anni scorsi su “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica…”.