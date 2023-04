Tedesche contro Tesla: le vendite crescono, ma…

Tedesche contro Tesla: l’inseguimento per la leadership nell’elettrico continua, ma anche nei primi 3 mesi 2023 il gap resta enorme. Grazie al taglio dei prezzi praticato dal costruttore Usa e nonostante i lanci di VW, Audi, Mercedes e BMW.

Tedesche contro Tesla: la crescita c’è, ma sembrano due campionati diversi

L’ultima ad annunciare il consuntivo del trimestre è stata Volkswagen, con i suoi tanti marchi. Le vendite di EV aumentano del 42%, in tutto 141 mila auto elettriche nel primo trimestre, con la bellezza di 14 modelli. Ma Tesla, con solo 4 auto in gamma, vende più di tre volte tanto, con oltre 422 mila consegne al 31 marzo. Al secondo posto tra i gruppi tedeschi c’è BMW-Mini, a quota 64.637 (+83%), mentre Mercedes-Smart ha chiuso il trimestre a quota 51.600 (+89%). Come si può vedere, gli aumenti ci sono. Ma tutti assieme i quattro big tedeschi con 10 marchi arrivano a quota 257 mila, ancora ben lontani da Tesla. E il gap, invece di restringersi com si pensava fino a qualche mese, è destinato ad allargarsi per i continui tagli dei listini della marca di Elon Musk. Una manovra alla quale Volkswagen & C. non intendono controbattere, per non sacrificare i margini di guadagno. Ma che assomiglia tanto a una sfida davanti alla quale il Made in Germany qualcosa si dovrà pure inventare.

La ID.4 resta l’elettrica più venduta del gruppo VW

Volkswagen Group sul sito ufficiale fornisce anche il dettaglio della vendita per marche (sopra) e la top five dei modelli più immatricolati (a sinistra). VW e Audi continuano a crescere, ma non ai ritmi di di BMW e Mercedes, mentre Porsche a sorpresa arretra del 3,4%. I media tedeschi parlano non di mancanza di ordini, ma di difficoltà in produzione. Ma resta il fatto che la rapidità di consegna di Tesla rimane un miraggio per il made in Germany. E questa è una grande sorpresa. Quanto ai modelli più venduti nel gruppo VW, il Suv ID.4 (anche nella declinazione ID.5) resta largamente in testa, a quota 41.900 immatricolazioni. Non certo entusiasmante il dato della ID.3, in attesa del primo restyling, a 23.600. Mentre decollano finalmente le consegne dell’Audi Q4 (21.300), dopo gli ormai consueti problemi di produzione. Seguono la Skoda Enyaq l’accoppiata Audi e-tron/Q8.