Tagli dei listini Tesla: una rivoluzione o un autogol?

Tagli dei listini Tesla: una rivoluzione o un possibile autogol? Due lettori, Daniele e Marco, con letture diverse dell'ennesimo ribasso, questa volta di Model Y.

Tagli dei listini Tesla: una sfida vincente o Elon Musk finirà per bruciarsi le dita?

“H o appena letto che Tesla ha tagliato il prezzo di Model Y, facendo rientrare la versione RWD negli incentivi statali grazie al prezzo di 42.690 euro. Credo che stiamo assistendo ad una rivoluzione della mobilità che va oltre la sola transizione energetica e include proprio un nuovo concetto di vendita. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione “ . Daniele Sacilotto. “N on tutti condividono l’entusiasmo con cui voi e altri media avete salutato l’ennesimo ribasso dei prezzi delle Tesla. Negli Stati Uniti, per esempio, c’è chi pensa che Elon Musk stia tirando troppo la corda con questa sua idea fissa di sfidare le marche storiche dell’automobile. E che finirà per rompersi l’osso del collo. Non a caso, se i clienti gioiscono, gli investitori piangono: le azioni Tesla a Wall Street hanno perso il 2% all’annuncio dei tagli dei listini. Vedremo chi finirà per bruciarsi le dita… “. Marco Galli o appena letto chedifacendo rientrare la versione RWD negli incentivi statali grazie al prezzo di. Credo che stiamo assistendo ad unache va oltre la sola transizione energetica e include proprio unMi piacerebbe conoscere la vostra opinioneon tutti condividono l’entusiasmo con cui voi e altri media avete salutato l’ennesimo ribasso dei prezzi delle Tesla. Negli Stati Uniti, per esempio, c’è chi pensa checon questa sua idea fissa di sfidare le marche storiche dell’automobile. E che finirà per rompersi l’osso del collo. Non a caso, se i clienti gioiscono,: le azioni Tesla a Wall Street hannoall’annuncio dei tagli dei listini. Vedremo chi finirà per bruciarsi le dita…

Un autogol? Al momento i più preoccupati sembrano i concorrenti…

Risposta . Sul fatto che Tesla stia rivoluzionando il mondo dell’auto ci sono pochi dubbi. Chi altro ha mai avuto il coraggio di costruire una rete mondiali di ‘distributori’ (i Supercharger) al servizio delle auto proprie e di tutte le altre marche? Chi ha mai utilizzato tecniche di produzione così innovative? Chi maneggia i listini-prezzi delle auto con la facilità con cui si alzano e si abbassano i prodotti al supermercato? Tutto questo è dirompente e, ovviamente, ha i suoi rovesci della medaglia. Come perdere grandi clienti come Hertz, che non gradiscono la continua svalutazione del valore delle Tesla in flotta, legata al continuo taglio dei prezzi del nuovo. O come i mercati finanziari, che vedono gli utili comprimersi ogni volta che i listini vengono tagliati. Finora Musk ha mostrato di saper fare bene i suoi conti e il 24 sapremo quanto i ribassi hanno pesato sul bilancio 2023. Al momento, però, ad essere preoccupati ci sembrano più i suoi concorrenti delle marche tradizionali, meno avvezzi a muoversi con questa rapidità e disinvoltura…