T-Carica si presenta: c’è aria nuova (e pulita) nella ricarica

Debutta con la sua “colonnina numero uno” T-Carica (qui il sito), start up veneta della ricarica per veicoli elettrici. Vaielettrico l’ha intercettata quando il primo caricatore è ancora in fase di installazione a Loreggia (Padova). Ma il fondatore Rodolfo Bigolin ha le idee chiare, le spalle robuste e corre veloce.

Veneto, 37 anni appena, Bigolin ha già un curriculum imprenditoriale lungo 15 anni e mezza dozzina di aziende. Tutte fondate e rivendute a grandi player del settore delle energie rinnovabili. L’ultima in ordine di tempo si chiama Innovo Group, piattaforma integrata di sviluppo di impianti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio a batteria. Ha un portafoglio di progetti di circa 6 GW in una mezza dozzina di Paesi europei. In Italia opera attraverso la Icube Renewables, joint venture con il colosso spagnolo dell’energia green Iberdrola.

L’anno scorso Bigolin ha aperto l’azionariato ai dipendenti (15% del capitale) e alla società di asset management del gigante assicurativo Aviva, con 30%. E accarezza l’idea di portare Innova Group Spa in Borsa nel giro di tre anni. Forse anche per questo ha deciso di impreziosirla con un nuovo business: la ricarica dei veicoli elettrici. Lo ritiene «molto promettente se impostato con i criteri del “tailor made” che applicheremo a T-Carica».

Dalla colonnina “numero uno” a quota mille entro due anni e mezzo

L’idea è installare 1.000 colonnine nel giro di 2 anni e mezzo, ognuna tarata su misura della location e preceduta da una certosina valutazione del potenziale commerciale. Nel mirino ci sono le aree di parcheggio delle grandi reti commerciali, della ristorazione, alberghiere e di operatori della logistica dell’ultimo miglio. Seguiranno le pubbliche amministrazioni e perfino i grandi condominii.

Il primo accordo è con la rete di negozi DGgroup, piattaforma logistica dei 220 punti vendita con insegna Expert ed Expert City.

«Non ci interessa piantare bandierine. Vogliamo creare un network efficiente e redditizio, disegnato sartorialmente per raggiungere rapidamente alti tassi di occupazione. Di conseguenza, ammortizzare velocemente l’investimento e generare immediatamente cassa» esordisce il fondatore.

La ricarica a un bivio: oligopolio o aggregazioni e vera concorrenza?

Il settore della ricarica sta per affrontare una rivoluzione: finita la fase pioneristica e un pò selvaggia delle installazioni a pioggia, ragiona Bigolin, seguirà una fase di consolidamento. «Quel giorno T-Carica sarà una rete appetibile per chi vorrà sfidare i player oggi dominanti, Enel X e Be Charge, aggregando le reti di ricarica medio-piccole».

Il suo piano industriale è chiaro: «Stiamo chiudendo un primo round di finanziamento a supporto delle prime 30-40 stazioni di ricarica già contrattualizzate con DGgroup, e di altre che stiamo progettando, soprattutto qui in Veneto. A fine anno ne lanceremo un secondo con l’obiettivo di raccogliere i 15-30 milioni che serviranno a completare il piano delle 1.000 installazioni».

“Ogni colonnina conta: T-Carica la curerà come un abito di sartoria”

T-Carica nasce leggera e flessibile. Con un piccolo team dedicato e il supporto di 40 fra ingegneri e sviluppatori già in carico a Innovo Group per progettazione, installazione e gestione.

Saranno invece esternalizzate progettazione esecutiva e realizzazione dei manufatti, assistenza clienti, piattaforma roaming e fatturazione (in altre parole l’app di gestione, che sarà Electriease). I contratti con i partner per l’occupazione delle aree sono standardizzati ed essenziali, con una quota fissa e una variabile garantite. I tempi di messa in opera-attivazione, brevi e certi.

Le stazioni di ricarica sono fornite dalla cinese Autel. Disporranno di un mix “su misura” di quick in AC, fast e ultrafast in DC (fino a 350 kW), tutte però scalabili. Dice Bigolin: «Alla prima installazione le sottodimensioneremo: se per esempio stimiamo un potenziale di 6 punti di ricarica, inizieremo con 4. Ma, monitorandole quotidianamente, saremo sempre pronti a implementarle».

E le tariffe? «Stiamo ancora valutando come posizionarci. Di certo posso dire che venderemo solo energia da fonte rinnovabile». Si è mai visto, del resto, un abito “tailor made” a prezzo fisso, già definito prima dell’ultima prova e della consegna?

