Svelata la EQS: Mercedes a tutto elettrico

Svelata la EQS, l’ammiraglia elettrica Mercedes in arrivo nel 2021. E annuncia tutta una gamma di veicoli a emissioni zero: la “piccola” EQA, la EQB, la EQE…

Il debutto della Mercedes nell’elettrico non è stato entusiasmante: Il Suv lanciato due anni orsono, la EQC, vendicchia meno della concorrenza di marche come l’Audi. Ma ora la Casa di Stoccarda rilancia mettendo in rete le prime foto della EQS (ancora leggermente camuffata) e annunciando tutta una serie di novità. Spiegando in una nota che l’EQS è il primo modello ad utilizzare la nuova architettura per veicoli elettrici della Stella. E che con la berlina EQE e le varianti SUV di EQS ed EQE, seguiranno presto altri modelli basati sulla nuova architettura.

Non solo: nella classe compatta, la produzione dell’EQA, ‘fratello’ full electric di GLA, inizierà entro la fine dell’anno, seguito dall’EQB nel 2021. Per la verità la EQA era atteso sul mercato già a fine 2020, ma la Mercedes ci ha tenuto comunque a precisare che “lo sviluppo è in linea con le previsioni”. E che intense sessioni di test drive si stanno svolgendo nel Test and Technology Centre di Immendingen”.