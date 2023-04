Supercharger occupati da Tesla non in carica, che fare? È la domanda di Ruggero, un lettore che voleva rifornire la sua Mercedes EQA. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Supercharger occupati: possibile ricaricare con la mia EQA, che cosa ne pensate?

“Vi scrivo per chiedere se qualche utente ha già riscontrato il mio stesso problema. Premetto che sono possessore di una Mercedes EQA 250+. Ieri sono andato al centro commerciale di Serravalle. Dopo aver ricaricato qualche ora alla colonnina gratuita del centro a 4,5 KW, mi sono recato alle colonnine Tesla che ora sono a disposizione di tutte le auto elettriche. Con mia sorpresa, ho notato che una macchina non elettrica sostava bellamente negli spazi dedicati e due auto Tesla erano parcheggiate senza aver inserito la ricarica. Ma, a parte questo, ho cercato di inserirmi in uno degli stalli rimasti: purtroppo la mia auto ha la presa di ricarica a destra. Ho cercato di infilarmi col muso ma ahimè il cavo è cortissimo, più avanti non si poteva andare in quanto appoggiavo al marciapiede. Quindi ho dovuto desistere. Grazie per un vostro parere“. Ruggero Porta

Andrebbero multati, ma non è facile che accada…

Risposta. Ne pensiamo che chi occupa indebitamente un’area di ricarica è passibile di una multa. E che lo stesso vale per chi continua a sostare nonostante la ricarica sia terminata da almeno un’ora. Su questo il Codice della Strada parla chiaro. E non c’è dubbio che la norma vale anche per i Supercharger Tesla, tanto più da quando sono stati aperti agli automobilisti di tutte le marche. Resta però il problema dell’attuazione pratica della norma. Come ha testimoniato il nostro Paolo Mariano con un articolo e soprattuttoun video (sopra) che ha già avuto oltre 142 mila visualizzazioni sul nostro canale YouTube. I problemi sono tanti, a partire dalla riluttanza delle Polizie Locali a intervenire. E anche all’oggettiva difficoltà in molte colonnine di accertare in modo certo da quanto tempo è terminata la ricarica. Che dire quindi? Che servirebbe un maggior senso civico, merce che però non abbonda certo in questo Paese.