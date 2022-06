Supercharger aperti a tutti in tutta Europa, ma non in Italia

Supercharger aperti a tutti in tutta Europa, ma non ancora in Italia. Le stazioni sono ora disponibili anche in Germania e altri quattro Paesi.

Supercharger aperti a tutti, da noi ci si sta lavorando

Si tratta di Danimarca, Finlandia, Lussemburgo e Svizzera, che si aggiungono a Olanda, Norvegia, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Regno Unito. L’apertura ad automobilisti non-Tesla, previa adesione con una app, si sta completando con l’arrivo delle vacanze estive. E quindi con un maggior numero di spostamenti legati ai viaggi dei turisti. Per il momento resta fuori l’Italia, ma secondo nostre informazioni dovrebbe essere questione di giorni, dato che i tecnici lavorano da tempo per abilitare le stazioni selezionate. In genere si tratta dei punti di ricarica con il maggior numero di colonnine, con i tassi di occupazione più bassi. Aprire a terzi consentirà dunque a Tesla di rendere redditizio anche quello che finora è stato considerato solo un investimento, molto oneroso. Non c’è dubbio, però, che il disporre di una rete di ricarica esclusiva, e con la comodità del plug&play, è stata una delle chiavi del successo della marca di Elon Musk.

Tariffe un po’ più alte per i clienti non-Tesla

Quanto ai prezzi, gli utenti non-Tesla pagheranno comunque una tariffa al kWh più alta. In Germania, per esempio, il prezzo varia tra 0,56 e 0,58 €/kWh per i proprietari di Tesla a seconda della località. Chi invece guida auto di altre marche paga 0,70 €/kWh. Con un abbonamento da 12,99 € al mese, si potrà avere diritto alla stessa tariffa dei proprietari di Tesla, con un’offerta competitiva per chi macina molti km. La procedure per accedere ai Supercharger è piuttosto semplice ed è così riassunta sul sito della marca:

1 – Scarica l’app Tesla per iOS o Android e crea un account Tesla.

2 – Seleziona “Carica il tuo non Tesla“ e trova il tuo sito Supercharger.

3 – Aggiungi il tuo metodo di pagamento, collega la tua auto, seleziona uno stallo e premi “Inizia la ricarica“.

4 – Completa la sessione selezionando “Interrompi lai ricarica“.