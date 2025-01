Strano problema in autostrada con una Model 3

Strano problema in autostrada con l’Autopilot di una Tesla Model 3: lo descrive (chiedendo lumi alla community) Giorgio, un lettore veneto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Strano problema in autostrada: “Sempre nello stesso punto il cruise alza la velocità…”

“V i scrivo per capire uno strano comportamento della Tesla Model 3 RWD. Ho già fatto 45mila km e non ho nulla da segnalare se non questo. Avendo l’Autopilot base, uso spesso il cruise control adattivo in autostrada, per viaggiare tenendo automaticamente la distanza dalle auto davanti. Percorro la Mestre-Padova almeno 5 volte a settimana e qui succede una cosa stranissima. Chi percorre spesso questo tratto, sa che a un certo punto l’autostrada si divide: a destra si va verso Mestre , a sinistra si entra nel passante direzione Treviso. Io prendo sempre la destra e percorro quel tratto con velocità variabili tra i 100 e 120, sempre sotto il limite di 130. Eppure, senza che io tocchi nulla, sempre nello stesso punto appena dopo il bivio, improvvisamente il cruise mi alza la velocita a 130. Cosa che mi lascia perplesso: senti l’auto accelerare senza averlo richiesto. Succede sempre in quel punto, mai in altri. Non ho idea del perché o se dipenda da altre impostazioni. So solo che per sicurezza ormai disattivo il cruise control e procedo ‘manualmente’ fino al casello successivo di Dolo. Succede anche ad altri? E come segnalarlo a Tesla? “ . Giorgio Lazzarini

Come contattare Tesla e capire quel che succede

Risposta . La segnalazione a Tesla si fa dall’app: menù assistenza, sezione software e sottosezione Autopilot e Cruise. Quanto alla domanda di Giorgio, per rispondere abbiamo chiesto aiuto all’amico Guido Baccarini, grande esperto (e possessore) di Tesla Model 3. Secondo il quale bisogna partire da una piccola premessa per capire il funzionamento del sistema: “Intanto distinguiamo tra cruise e Autopilot: quest’ultimo è quello che mantiene la corsia e adegua la velocità secondo i limiti, oltre che secondo il traffico. Poi, a seconda delle impostazioni, il tocco della leva può inserire il cruise oppure l’Autopilot (è un’impostazione). E la velocità può essere la corrente oppure il limite (altra impostazione), con o senza un offset a scelta (ulteriore impostazione).Posso inoltre toccare sul pad il limite di velocità per impostare quella velocità con un tocco“.