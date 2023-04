Stop allo sviluppo di motori a benzina per la Golf. Quello attualmente in produzione verrà aggiornato l’anno prossimo, poi si punterà sull’elettrico.

Stop allo sviluppo…/ Avanti fino al 2030, poi sarà solo elettrico

La notizia è stata diffusa dalla testata tedesca Automobilewoche e ripresa dalla Reuters, citando dichiarazioni del capo della marca Volkswagen, Thomas Schafer. Il top manager tedesco ha spiegato che con gli aggiornamenti previsti per il 2024 l’auto “è impostata” per stare sul mercato almeno fino alla fine del decennio. Dopo di che bisognerà capire come si svilupperà il cosiddetto segmento C. Ovvero la fascia di mercato di cui la Golf è regina dal 1974, l’anno in cui debuttò con il design firmato da Giorgetto Giugiaro. Oggi siamo arrivati alla Golf 8, ma difficilmente seguirà una Golf 9 a benzina: “Se il mondo si svilupperà in modo completamente diverso da quanto previsto, entro il 2026 o il 2027 potremmo decidere di sviluppare un veicolo totalmente nuovo“, ha detto Schafer. “Ma non credo che lo faremo. Finora non è previsto“.

Il n.1 Schafer: “La VW non rinuncerà mai a un nome come Golf”

La Reuters interpreta queste parole nel modo più ovvio, ovvero con la volontà di preparare il terreno al passaggio al full electric dal 2035. Come peraltro prescritto dalla normativa UE da poco approvata. Il marchio Volkswagen punta ad avere l’80% delle vendite dall’elettrico in Europa entro il 2030. Ed è difficile pensare che l’obiettivo venga raggiunta senza la massa critica assicurata dalla clientela Golf. È stato lo stesso Schaefer a fine 2022 a confermare che l’azienda non ritirerà un nome con questa notorietà e che il modello entrerà a far parte della gamma elettrica ID. “Abbiamo marchi iconici, come Golf e GTI. Sarebbe folle lasciarli morire. Rimarremo fedeli alla logica dell’ID, ma i modelli iconici continueranno a portare il loro nome. Non rinunceremmo a Golf, in nessun modo“. Amen.