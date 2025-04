Stop alle termiche dal 2035: l’India copierà l’Europa?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Lo stop alle auto termiche dal 2035 potrebbe non essere più una prerogativa della “miope” Europa: se ne parla anche in India secondo quanto scrive il quotidiano in lingua inglese India Times. Il titolo dell’articolo pubblicato il 2 aprile è: “In corso discussioni ad alto livello per eliminare gradualmente i veicoli a benzina e diesel“. Sarebbe una svolta clamorosa per un Paese che conta 1,467 miliardi di abitanti, pari al circa il 18% della popolazione mondiale.

Forse fra 10 anni metà del Pianeta senza ICE. E gli altri?

Aggiungendo i 447 milioni di cittadini dell’Unione Europea (6% degli esseri umani sul Pianeta) e 1,408 miliardi di cinesi (dove non è previsto alcun blocco, ma secondo le stime del Financial Times già quest’anno le auto elettriche a batteria supereranno le termiche, arrivando all’80% del mercato entro il 2034) oltre il 40% della popolazione mondiale potrebbe aver abbandonato i carburanti fossili entro una decina d’anni. Tre aree che messe assieme rappresentano anche quasi la metà mercato auto mondiale (circa 40 milioni di veicoli nuovi venduti su 88 milioni). E’ lecito immaginare che il resto dell’umanità possa non seguire?

L’India come l’Europa, ma segue le orme della Cina

La discussione in atto a Nuova Delhi, ricalca un pò quella che indusse alla svolta elettrica il governo cinese. Come Pechino e Shanghai nel 2011, anche la capitale e le altre metropoli indiane soffocano sotto una cappa di smog. Fra le 30 città più inquinate al mondo, ben 21 sono indiane.

Come la Cina di quel tempo, anche l’India ha una propria industria automotive (Tata, Mahindra e Maruti Suzuki su tutte) che già padroneggia la tecnologia elettrica. Come i cinesi, anche gli indiani sono costretti ad importare gran parte del petrolio e del gas naturale che consumano, mentre autoproducono pannelli solari e generatori eolici e stanno installando impianti rinnovabili a ritmi record per affrancarsene.

Nuova Dehli, soffocata dallo smog, gioca d’anticipo

Tutti gli elementi, insomma, convergono verso l’obiettivo della decarbonizzazione del trasporto. La capitale Nuova Dehli ha rotto gli indugi la settimana scorsa vietando la vendita di carburante ai veicoli più inquinanti con oltre 15 anni di anzianità. In pratica, li ha già banditi dalle strade. Inoltre ha istituito “posti di blocco” per impedire l’ingresso in città di veicoli pesanti che non rispettano gli standard ambientali imposti dalla legge.

Il prossimo passo, già deliberato, sarà la conversione in elettrico di 5.000 del 7.500 autobus del servizio di trasporto urbano cittadino. Ma secondo India Times sarebbero in corso valutazioni sulla possibilità di imporre motorizzazioni elettriche o a basse emissioni (GNL e idrogeno) per tutti i futuri acquisti di veicoli per il trasporto pubblico e per il trasporto merci. Compresi gli onnipresenti veicoli a tre ruote (tuk-tuk) e i ciclomotori.

Sarebbe il preludio, conclude il quotidiano, a un analogo divieto per auto e moto di proprietà e gestite da privati, tra il 2030 e il 2035.

