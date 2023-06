Guerra della ricarica: lo standard NACS Tesla conquista l’America

I vantaggi di NACS Tesla e il rebus Europa

ha suscitato scalpore e le proteste dell’ecosistema che adotta invece lo standard europeo CCS Combo.Ford e General Motors dal 2024 forniranno ai clientiche consentirà di accedere ai Supercharger Tesla. Ma dal 2025avranno come dotazione di serie il. Dunque l’adattatore servirà allora per accedere alle ricariche con standard CCS.Unache rischia di vanificare tutti i tentativi di unificare gli standard su scala mondiale. Oggi ne abbiamo tre: il ChaDeMo in gran parte dell’Asia, NACS negli Stati Uniti limitatamente alla rete di ricarica e ai veicoli Tesla, e CCS Combo in Europa e Usa per tutte le altre marche. Ricordiamo che ancheper le auto vendute sul

Come Ford, anche GM riconosce che il caricabatterie Tesla è più conveniente per i clienti, ma anche più economico e meno impattante in termini di installazione nei veicoli rispetto al CCS. Tuttavia consente di ricaricare fiono a potenze di 900 kW, contro 450 massimi di CCS.

La domanda ora è: chi sarà il prossimo? Stellantis, Hyundai-Kia, Toyota? E che ricadute avrà in Europa?

In America Tesla ha installato 12.000 Supercharger e la sua è la rete più diffusa nel Paese. Le Tesla, inoltre, rappresentano la maggioranza di auto BEV circolanti. In Europa, però, il 90% dei caricatori fast e ultrafast in DC e del parco veicoli monta il sistema di ricarica CCS Combo.

Protesta CharIn: sogna lo standard CCS mondiale

E proprio l’associazione CharIN che ha sviluppato CCS ha contestato la scelta di Ford e GM. «L’industria globale dei veicoli elettrici non può prosperare con diversi sistemi di ricarica concorrenti» ha scritto in un comunicato. «CCS è lo standard globale _ prosegue _ e quindi si concentra sull’interoperabilità internazionale e, a differenza di NACS, è a prova di futuro per supportare molti altri casi d’uso oltre alla ricarica rapida CC pubblica. Annunci precoci e non consolidati di cambiamenti creano incertezza nel settore e portano a ostacoli agli investimenti».

E alla possibilità di rendere interoperabili sistemi diversi tramite adattatori CarIn risponde che avrebbero «maggiore probabilità di guasti e effetti sulla sicurezza funzionale». Oltre 300 membri CharIN in tutto il mondo utilizzano o investono in CCS, inclusa la stragrande maggioranza delle case automobilistiche. Solo negli Stati Uniti, CCS è utilizzato in oltre 50 modelli di veicoli passeggeri e altri sono in arrivo. In tutto il mondo, attualmente ci sono circa 81.000 caricabatterie rapidi CC che utilizzano il connettore CCS, rispetto ai 45.000 Tesla Supercharger.

Il nodo vero è l’affidabilità

Argomento forte a favore di NACS Tesla è la maggiore affidabilità. Ma CharIN ribatte di aver aderito al Joint Office of Energy and Transportation e ai National Laboratories per supportare il lancio del National Charging Experience Consortium che affronterà i problemi di interoperabilità e affidabilità dei caricabatterie.

Attualmente, non ci sono standard per l’affidabilità dei caricatori e nessuna conseguenza reale per chi non riesce a garantire il funzionamento dei propri caricatori. Solo l’amministrazione Biden ha imposto uno standard di affidabilità minima per gli impianti finanziati dall’ Inflaction Reduction Act (IRA), ma non l’ha fatto l’Europa erogando i fondi del NextGenerationEU.t

